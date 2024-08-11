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Posted Сегодня, 13:07

Published Сегодня, 13:07

Modified Сегодня, 13:09

Updated Сегодня, 13:09

Кадр с места происшествия

Пара из Омской области разбилась при катании на вездеходе в Республике Алтай

11 августа 2024, 13:07
Фото: Пресс-служба УМВД по Республике Алтай
Кадр с места происшествия

ДТП в Республике Алтай стало причиной смерти омича и тяжелых травм его спутницы

Инцидент произошел в Чемальском районе республики — водитель вездехода не справился с управлением и тяжелая машина перевернулась.

Как рассказали в пресс-службе УМВД по Республике Алтай, снегоболотоход опрокинулся на одной из лесных дорог Чемальского района около полудня 10 августа. Однако омичи были пассажирами злополучного транспортного средства — им управлял 41-летний житель Горно-Алтайска.

Как удалось установить инспекторам, мужчина не смог справиться с управлением на склоне тропы, из-за чего вездеход Swampy опрокинулся вместе с пассажирами.

Кадры с места происшествияКадры с места происшествия
Кадры с места происшествия
Фото: Пресс-служба УМВД по Республике Алтай

Переворот транспортного средства стоил жизни 54-летнему омичу — он погиб на месте от полученных травм. Его спутницу с различными травмами доставили к врачам — сейчас она находится под их наблюдением.

Как удалось выяснить сотрудникам ведомства, водитель вездехода не имел права на управление подобными машинами — у него не было соответствующей водительской категории. Кроме того, снегоболотоход не был поставлен на учет.

Напомним, ранее Город55 сообщал о гибели омских авиапутешественников в Приморье: как удалось установить позже, до аэродрома назначения они не долетели 30 километров, рухнув на Лысую гору перевала Серебряный. В обстоятельствах происшествия сейчас разбирается Дальневосточная транспортная прокуратура.

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#Илья Скобин#Происшествия#Омская область#Авария#Травмы#Несчастный случай#Новости#Погибший#Республика Алтай#Переворот
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