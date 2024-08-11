Пара из Омской области разбилась при катании на вездеходе в Республике Алтай

Posted Сегодня, 13:07
Published Сегодня, 13:07
Modified Сегодня, 13:09
Updated Сегодня, 13:09
Как рассказали в пресс-службе УМВД по Республике Алтай, снегоболотоход опрокинулся на одной из лесных дорог Чемальского района около полудня 10 августа. Однако омичи были пассажирами злополучного транспортного средства — им управлял 41-летний житель Горно-Алтайска.
Как удалось установить инспекторам, мужчина не смог справиться с управлением на склоне тропы, из-за чего вездеход Swampy опрокинулся вместе с пассажирами.
Переворот транспортного средства стоил жизни 54-летнему омичу — он погиб на месте от полученных травм. Его спутницу с различными травмами доставили к врачам — сейчас она находится под их наблюдением.
Как удалось выяснить сотрудникам ведомства, водитель вездехода не имел права на управление подобными машинами — у него не было соответствующей водительской категории. Кроме того, снегоболотоход не был поставлен на учет.