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Published Сегодня, 08:08

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Updated Сегодня, 08:10

иллюстрация

Опыт не помог. Инвестор из Омска стал жертвой мошенников, надеясь увеличить доходы

11 августа 2024, 08:08
Фото: gorod55.ru
иллюстрация

Директор омской компании «инвестировал» в мошенников больше 200 тысяч рублей

Директор одной из омских компаний отдал мошенникам 240 тысяч рублей, стремясь увеличить свой доход от инвестиций. Раскрыть уловку злоумышленников мужчине не помог даже опыт работы в этой сфере.

В пресс-центре УМВД по Омской области рассказали очередную историю мошенничества: «инвестиционный проект» злоумышленников стал причиной серьезных убытков для директора фирмы, занимающейся грузоперевозками.

Как оказалось, мошенники связались с потерпевшим еще в начале года — мужчина согласился на их предложение «выгодно вложить деньги», ведь опыт работы с инвестициями у мужчины уже имелся — в виде нескольких инвестсчетов. Но, к сожалению, даже понимание всех этих процессов не спасло пострадавшего от уже «классической» мошеннической схемы.

Злоумышленники убедили мужчину зарегистрироваться на «торговой площадке», на которой и размещался его «инвестиционный счет» — в первый раз он его пополнил на 257 долларов. Однако одним траншем все не ограничилось — в течение месяца мошенники получили еще порядка 2,4 тысячи долларов — мужчина продолжал верить, что вложенные средства обязательно окупятся. Но вместо этого ему предложили пополнить счет сразу на 50 тысяч «зеленых», от чего потерпевший отказался — после этого связь с «брокерами» прервалась.

Позже мужчина пытался закрыть злополучный счет на протяжении двух месяцев — за все это время мошенники пытались получить у него новые деньги, прибегая иногда даже к подделке писем: так, в один из дней, мужчина получил письмо якобы из Центрального банка РФ, в котором его информировали о необходимости закрытия «кредитного плеча». Эта деталь и раскрыла потерпевшему тот факт, что все это время он общался с мошенниками. Сейчас во всех обстоятельствах «инвестиционной деятельности» разбираются уже правоохранительные органы — в рамках уголовного дела.

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#Илья Скобин#Происшествия#Омск#Мошенничество#УМВД#Инвестиции#Уголовное дело#Новости#Правоохранительные органы
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