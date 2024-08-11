Опыт не помог. Инвестор из Омска стал жертвой мошенников, надеясь увеличить доходы

Позже мужчина пытался закрыть злополучный счет на протяжении двух месяцев — за все это время мошенники пытались получить у него новые деньги, прибегая иногда даже к подделке писем: так, в один из дней, мужчина получил письмо якобы из Центрального банка РФ, в котором его информировали о необходимости закрытия «кредитного плеча». Эта деталь и раскрыла потерпевшему тот факт, что все это время он общался с мошенниками. Сейчас во всех обстоятельствах «инвестиционной деятельности» разбираются уже правоохранительные органы — в рамках уголовного дела.