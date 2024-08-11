Опыт не помог. Инвестор из Омска стал жертвой мошенников, надеясь увеличить доходы

Posted Сегодня, 08:08
Published Сегодня, 08:08
Modified Сегодня, 08:10
Updated Сегодня, 08:10
В пресс-центре УМВД по Омской области рассказали очередную историю мошенничества: «инвестиционный проект» злоумышленников стал причиной серьезных убытков для директора фирмы, занимающейся грузоперевозками.
Как оказалось, мошенники связались с потерпевшим еще в начале года — мужчина согласился на их предложение «выгодно вложить деньги», ведь опыт работы с инвестициями у мужчины уже имелся — в виде нескольких инвестсчетов. Но, к сожалению, даже понимание всех этих процессов не спасло пострадавшего от уже «классической» мошеннической схемы.
Злоумышленники убедили мужчину зарегистрироваться на «торговой площадке», на которой и размещался его «инвестиционный счет» — в первый раз он его пополнил на 257 долларов. Однако одним траншем все не ограничилось — в течение месяца мошенники получили еще порядка 2,4 тысячи долларов — мужчина продолжал верить, что вложенные средства обязательно окупятся. Но вместо этого ему предложили пополнить счет сразу на 50 тысяч «зеленых», от чего потерпевший отказался — после этого связь с «брокерами» прервалась.
Позже мужчина пытался закрыть злополучный счет на протяжении двух месяцев — за все это время мошенники пытались получить у него новые деньги, прибегая иногда даже к подделке писем: так, в один из дней, мужчина получил письмо якобы из Центрального банка РФ, в котором его информировали о необходимости закрытия «кредитного плеча». Эта деталь и раскрыла потерпевшему тот факт, что все это время он общался с мошенниками. Сейчас во всех обстоятельствах «инвестиционной деятельности» разбираются уже правоохранительные органы — в рамках уголовного дела.