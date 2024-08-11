Опасные кровососы, «Штормфест» и затопленные дома. Омск в воскресенье

Posted Сегодня, 14:05
Published Сегодня, 14:05
Modified Сегодня, 14:07
Updated Сегодня, 14:07
Как сегодня выяснил корреспондент Города55, обилие всяких мелких кровососущих существ, даже с наступлением холодов, не иссякнет — просто на смену огромным комарам придут уже мухи-жигалки и гнус. Они, к слову, опасны тем, что переносят множество различных заболеваний — иногда даже сибирскую язву. Однако мы уже разузнали, как защититься и от этой напасти — необходимые рекомендации можно найти в материале ниже:
Торжество стихий, музыки и здорового образа жизни — пожалуй, одна из важнейших новостей минувшей субботы: «Штормфест» официально состоялся. Множество тематических локаций, необычный аттракционы и зрелищные бои — все это уже можно отыскать в фоторепортаже нашего корреспондента, побывавшего на этом замечательном мероприятии:
Но были сегодня и достаточно грустные новости — в нашу редакцию обратилась одна из омских дачниц: ее и соседние участки в СНТ «Сигнал» основательно «обжила» вода. Вот только такое соседство ничего хорошего не сулит — в некоторых местах местные жители не могут обойтись даже без «болотных» сапог. Ситуация, прямо скажем, тревожная и напоминает начало паводка, от которого Омская область еще только оправляется. Откуда идет вода и в чем может быть причина — уже в материале Города55: