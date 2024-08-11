Опасные кровососы, «Штормфест» и затопленные дома. Омск в воскресенье

Но были сегодня и достаточно грустные новости — в нашу редакцию обратилась одна из омских дачниц: ее и соседние участки в СНТ «Сигнал» основательно «обжила» вода. Вот только такое соседство ничего хорошего не сулит — в некоторых местах местные жители не могут обойтись даже без «болотных» сапог. Ситуация, прямо скажем, тревожная и напоминает начало паводка, от которого Омская область еще только оправляется. Откуда идет вода и в чем может быть причина — уже в материале Города55: