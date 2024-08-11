Огонь и клубы дыма. Омичи поделились кадрами крупного пожара на 1-й Енисейской улице

Первые сообщения о пожаре на 1-й Енисейской улице появились в районе 01:00 часов ночи: по словам очевидицы, пламя охватило жилой дом за несколько минут — почувствовав запах гари в 00:38, девушка вышла на балкон — оценить обстановку и закрыть окна. Сначала был виден только дым, но спустя 6 минут «все уже пылало».