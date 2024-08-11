Огонь и клубы дыма. Омичи поделились кадрами крупного пожара на 1-й Енисейской улице

Posted Сегодня, 04:30
Published Сегодня, 04:30
Modified Сегодня, 04:32
Updated Сегодня, 04:32
Первые сообщения о пожаре на 1-й Енисейской улице появились в районе 01:00 часов ночи: по словам очевидицы, пламя охватило жилой дом за несколько минут — почувствовав запах гари в 00:38, девушка вышла на балкон — оценить обстановку и закрыть окна. Сначала был виден только дым, но спустя 6 минут «все уже пылало».
Как отметили очевидцы, полностью потушить пожар удалось около половины второго ночи: на место прибыли спасатели, не позволившие огню перекинуться на соседние здания. Однако на фотографиях видно, что дом получил серьезные повреждения: крыша постройки полностью прогорела. Подробности о пострадавших неизвестны.
Напомним, из-за другого крупного пожара, вспыхнувшего на улице 19-я Линия 20 июля, около 150 домов до сих пор остаются без газа: причиной возгорания стала разгерметизация подземного газопровода. В минувшую среду стало известно, что на выяснение причин пожара и повреждения трубы газопровода Росимущество готово потратить около 1,7 млн рублей.