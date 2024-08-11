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Posted Сегодня, 04:30

Published Сегодня, 04:30

Modified Сегодня, 04:32

Updated Сегодня, 04:32

иллюстрация

Огонь и клубы дыма. Омичи поделились кадрами крупного пожара на 1-й Енисейской улице

11 августа 2024, 04:30
Фото: gorod55.ru
иллюстрация

В Омске ночной пожар почти уничтожил частный дом на 1-й Енисейской улице

Первые сообщения о пожаре начали появляться около полуночи — как отмечают очевидцы, огонь вспыхнул в считанные минуты.

Первые сообщения о пожаре на 1-й Енисейской улице появились в районе 01:00 часов ночи: по словам очевидицы, пламя охватило жилой дом за несколько минут — почувствовав запах гари в 00:38, девушка вышла на балкон — оценить обстановку и закрыть окна. Сначала был виден только дым, но спустя 6 минут «все уже пылало».

Как отметили очевидцы, полностью потушить пожар удалось около половины второго ночи: на место прибыли спасатели, не позволившие огню перекинуться на соседние здания. Однако на фотографиях видно, что дом получил серьезные повреждения: крыша постройки полностью прогорела. Подробности о пострадавших неизвестны.

Огонь практически полностью уничтожил крышу домаОгонь практически полностью уничтожил крышу дома
Огонь практически полностью уничтожил крышу дома
Фото: Telegram-канал «Новости | Жесть Омска»

Напомним, из-за другого крупного пожара, вспыхнувшего на улице 19-я Линия 20 июля, около 150 домов до сих пор остаются без газа: причиной возгорания стала разгерметизация подземного газопровода. В минувшую среду стало известно, что на выяснение причин пожара и повреждения трубы газопровода Росимущество готово потратить около 1,7 млн рублей.

В Омске потратят 1,7 млн рублей на выяснение причин пожара на 19-й Линии
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#Илья Скобин#Происшествия#Омск#Пострадавшие#Новости#Спасатели#Фотографии#Жилой дом#Газопровод#Росимущество
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