Новые кровососы. С похолоданием омичей настигнут осенние мухи-жигалки

По словам эксперта, комары и мокрецы (мелкие комары, до 4 мм в длину) активны с мая по октябрь. Наиболее высокая численность кровососущих мокрецов наблюдается во второй-третьей декадах июня или первой декаде июля и в августе. За это время успевают появиться две генерации доминирующего вида. Поэтому к осени, с похолоданием снизится количества комаров, но появятся кровососущие мухи-жигалки. Однако они всегда немногочисленны.