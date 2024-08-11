Новые кровососы. С похолоданием омичей настигнут осенние мухи-жигалки

Posted Сегодня, 12:34
Published Сегодня, 12:34
Modified Сегодня, 12:36
Updated Сегодня, 12:36
Этим летом жители Омской области жалуются на обилие гнуса. Кровососущих двукрылых насекомых (мошек, комаров, слепней, некоторых видов мух) особенно много в тундре, лесной и лесостепной зонах. Омск находится в лесостепи.
Кандидат биологических наук, энтомолог Вероника Никонова объяснила корреспонденту Города55, что в этом году из-за обильного таяния снега и разлива рек площадь обитания гнуса увеличилась, и его стало гораздо больше. Также аномальные дожди, высокая влажность и тепло способствовали созданию благоприятных условий для развития насекомых.
«Слюна гнуса, препятствующая свертыванию крови, обычно и вызывает аллергические реакции, сопровождающиеся зудом и жжением, иногда — мелкой красной сыпью на коже. При этом нужно понимать, что кровососущие насекомые способны переносить опасные заболевания, такие как туляремия, лейшманиоз, сибирская язва и т. д., но вероятность заражения ими очень мала», — объяснила энтомолог.
По словам эксперта, комары и мокрецы (мелкие комары, до 4 мм в длину) активны с мая по октябрь. Наиболее высокая численность кровососущих мокрецов наблюдается во второй-третьей декадах июня или первой декаде июля и в августе. За это время успевают появиться две генерации доминирующего вида. Поэтому к осени, с похолоданием снизится количества комаров, но появятся кровососущие мухи-жигалки. Однако они всегда немногочисленны.
«Для защиты от гнуса лучше надевать одежду, закрывающую открытые участки тела, и использовать репелленты. От мошек еще спасает ванилин. А от слепней — почти ничего, может и через одежду тяпнуть. А вот ночью их и мошек вы не найдете. Так что выбирайте, когда и куда идти, чтоб не встретить тех, кому будете не рады», — посоветовала Вероника Никонова.
Энтомолог добавила, что избежать нашествия кровососов помогают сильные морозы зимой, малое количество снега, быстрое его таяние и жаркая сухая погода.
Добавим, что осенняя жигалка может переносить инфекционные заболевания, поскольку питается кровью. Вместе с тем она не входит в список видов, которые могут переносить опасные для человека инфекции. Более того, обычные мухи могут представлять большую опасность для здоровья человека, поскольку могут быть переносчиками серьезных инфекций, так как часто садятся на фекалии и помойки.