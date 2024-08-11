Инспекторы ГАИ предотвратили «пьяный» заезд 15-летней омички в Центральном округе

Как позже выяснилось, за рулем машины была девушка 2009 года рождения — притом, в состоянии, явно не отвечающим правилам дорожного движения: во время медосвидетельствования алкотестер показал 0,579 мг/л паров алкоголя (к слову, состояние опьянения фиксируется при гораздо меньших показателях — 0,17 мг/л). Кроме того, в силу возраста, у подростка не было и водительских прав.