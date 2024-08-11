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иллюстрация

Инспекторы ГАИ предотвратили «пьяный» заезд 15-летней омички в Центральном округе

11 августа 2024, 09:09
Фото: gorod55.ru
иллюстрация

Инспекторы омского ГАИ остановили авто, за рулем которого была пьяная школьница

Ночью, при несении дежурства на улице Бударина, инспекторы обратили внимание на подозрительную манеру вождения водителя «семерки» — авто сразу же остановили. И, как выяснилось, не зря — за рулем машины был 15-летний подросток.

Как рассказали в пресс-центре УМВД по Омской области, недавно инспекторы ГАИ смогли предотвратить возможные последствия опасной, «недетской» шалости, остановив в Центральном округе автомобиль ВАЗ-2107.

Как позже выяснилось, за рулем машины была девушка 2009 года рождения — притом, в состоянии, явно не отвечающим правилам дорожного движения: во время медосвидетельствования алкотестер показал 0,579 мг/л паров алкоголя (к слову, состояние опьянения фиксируется при гораздо меньших показателях — 0,17 мг/л). Кроме того, в силу возраста, у подростка не было и водительских прав.

Видеозапись медосвидетельствования
Видео: Пресс-служба УМВД по Омской области

На место происшествия сотрудникам ведомства пришлось вызвать мать девочки — с ними провели необходимую профилактическую работу, и в дальнейшем семьей займутся уже инспекторы ПДН. Авто же отбуксировали на спецстоянку.

Напомним, ранее Город55 сообщал о ДТП, виновником которого стал пьяный омич без прав — за ним уже числилось подобное правонарушение. К слову, пьяное вождение «дорого» обходится не только в плане возможных последствий — за первое полугодие 2024 года любителей выпить за рулем оштрафовали почти на 19 млн рублей.

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#Илья Скобин#Происшествия#Видео#Омск#Алкоголь#Несовершеннолетний#ГАИ#Правонарушение
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