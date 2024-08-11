Инспекторы ГАИ предотвратили «пьяный» заезд 15-летней омички в Центральном округе

Posted Сегодня, 09:09
Published Сегодня, 09:09
Modified Сегодня, 09:11
Updated Сегодня, 09:11
Как рассказали в пресс-центре УМВД по Омской области, недавно инспекторы ГАИ смогли предотвратить возможные последствия опасной, «недетской» шалости, остановив в Центральном округе автомобиль ВАЗ-2107.
Как позже выяснилось, за рулем машины была девушка 2009 года рождения — притом, в состоянии, явно не отвечающим правилам дорожного движения: во время медосвидетельствования алкотестер показал 0,579 мг/л паров алкоголя (к слову, состояние опьянения фиксируется при гораздо меньших показателях — 0,17 мг/л). Кроме того, в силу возраста, у подростка не было и водительских прав.
На место происшествия сотрудникам ведомства пришлось вызвать мать девочки — с ними провели необходимую профилактическую работу, и в дальнейшем семьей займутся уже инспекторы ПДН. Авто же отбуксировали на спецстоянку.
Напомним, ранее Город55 сообщал о ДТП, виновником которого стал пьяный омич без прав — за ним уже числилось подобное правонарушение. К слову, пьяное вождение «дорого» обходится не только в плане возможных последствий — за первое полугодие 2024 года любителей выпить за рулем оштрафовали почти на 19 млн рублей.