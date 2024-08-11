Гибель омичей в Приморье, новые дома и ДТП с пони. Главные темы недели

Кроме того, выяснилось, что городская администрация намерена и запретить строительство на некоторых территориях — например, в парке 30-летия ВЛКСМ. С такой инициативой выступил Сергей Шелест — правда, до ее вступления в силу придется подождать до октября. Предполагается, что теперь земельный участок будет предназначен только для рекреационных целей, а не для возможного строительства общепита и гостиниц. К слову, к этому же участку относится и земля, которую ранее арендовала компания «Кедр» — за месяц до этого прокуратура запретила компании какие-либо манипуляции с этой собственностью.