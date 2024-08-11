Гибель омичей в Приморье, новые дома и ДТП с пони. Главные темы недели

Posted Сегодня, 10:20
Published Сегодня, 10:20
Modified Сегодня, 10:20
Updated Сегодня, 10:20
Вечером 6 августа стало известно о тревожных новостях: легкомоторный самолет, на борту которого находились омичи Сергей Федоров и Алена Калагурова, перестал выходить на связь, не дотянув до пункта назначения всего 30 километров. Да и в расписание путешественники тоже не уложились: их Bristell NG-5, уже побывавший в Иркутске, на Камчатке и Сахалине, должен был приземлиться на аэродроме «Новороссия» около 8 часов утра. Но — этого не произошло. Как рассказали диспетчеры воинской части ПВО, заставшие катастрофу самолета, борт разбился на Лысой горе Серебряного перевала.
Предварительно, причиной трагедии могли стать погодные условия и ошибка пилота: оперативные службы предупреждали о тумане и ливне, но, вероятно, Сергей Федоров мог их проигнорировать. К слову, позже туман помешал и спасателям добраться до места крушения.
О завершении спасательных мероприятий стало известно 7 августа — тела омичей были обнаружены. Ну, а факт авиакатастрофы теперь будет подробно проверяться транспортной прокуратурой — в ведомстве хотят выяснить, было ли готово воздушное судно к полетам и как крушение было «отработано» спасательными службами.
Минувшая неделя была особенно богата на события, связанные с архитектурным развитием столицы Омской области. Не обошлось и без больших назначений: так 5 августа стало известно, кто именно возглавит департамент строительства омской администрации — Александр Маер, пусть и с приставкой «исполняющий обязанности»: до этого он занимал пост первого заместителя директора. Напомним, что предыдущий глава департамента, Михаил Веселев, сообщил о своей отставке 19 июля. Однако в депстрое все еще остается вакантной должность заместителя директора — Михаил Сизов тоже вышел в отставку.
Также на этой неделе появилась информация о доработке проекта комплексного развития территории 3-ей и 7-й Северных улиц — в новой редакции зону «реновации» сократили с 43,2 до 29,7 Га. Ранее на ведение строительных работ на этих площадях претендовал владелец компании «Промстройкомплект-сервис» Шамиль Шихмирзаев — застройщик ЖК «Северное сияние» — тогда план КРТ предполагал снос более 700 домов.
Но если говорить не о комплексной застройке, то тут тоже есть подвижки: продолжительный перерыв в выдаче разрешений на строительство, завершился — сразу четыре строительные компании получили все необходимые бумаги. Ранее тому препятствовали разногласия, связанные с участием застройщиков в возведении социальных объектов, но уже в июне вопрос удалось «утрясти». Примечательно, что этажность будущих домов может быть выше, чем обычно — обладатель одного из разрешений намерен добиться согласования строительства высотных домов.
Кроме того, выяснилось, что городская администрация намерена и запретить строительство на некоторых территориях — например, в парке 30-летия ВЛКСМ. С такой инициативой выступил Сергей Шелест — правда, до ее вступления в силу придется подождать до октября. Предполагается, что теперь земельный участок будет предназначен только для рекреационных целей, а не для возможного строительства общепита и гостиниц. К слову, к этому же участку относится и земля, которую ранее арендовала компания «Кедр» — за месяц до этого прокуратура запретила компании какие-либо манипуляции с этой собственностью.
Так же в Омске продолжают и реализацию одного из предложений губернатора Виталия Хоценко — межвузовского кампуса. Как оказалось, его могут возвести на участке рядом с опытными полями СибНИИСХоза.
Некоторые новости уже почти завершившейся недели и вовсе способны вызвать некоторое недоумение. Так, 6 августа, 19-летний молодой человек, не обладающий правами на управление автомобилем, все же решил сесть за руль — предварительно попробовав «горячительного». И, к сожалению, последствия у такого решения были самыми серьезными: ВАЗ-2107, ведомый нетвердой рукой, врезался в иномарку с прицепом, в котором перевозили лошадей.
Водитель постарался избежать наказания, но был задержан — как оказалось, молодой человек не в первый раз совмещает возлияния и управление автомобилем. Примечательно, что пагубное пристрастие «молодеет» — уже сегодня появилась информация о 15-летней школьнице, севшей за руль: к счастью, все обошлось.