Стало известно, в каких омских школах учится больше всего детей

Вторую строчку заняла школа №142, расположенная на улице Кирова. Там числится 2 053 ученика. На третьем месте — школа №55 на улице Мельничной, где учится 1 942 юных омича. Немного не хватило до первой тройки школе №53, расположенной на той же улице, что и предыдущее учреждение. Там насчитывается 1 802 ученика.