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Омичам рассказали, в каких школах города учится больше всего человек

Стало известно, в каких омских школах учится больше всего детей

10 августа 2024, 09:11
Фото: 1MI

Омичам рассказали, в каких школах города учится больше всего человек

В департаменте образования рассказали о самых переполненных омских школах, в двух из них количество учеников превысило две тысячи.

В департаменте образования представили список омских школ, в которых учится наибольшее количество детей. На первом месте оказалась школа №96 на 21-й Амурской улице, в учреждении обучаются 2 558 человек.

Вторую строчку заняла школа №142, расположенная на улице Кирова. Там числится 2 053 ученика. На третьем месте — школа №55 на улице Мельничной, где учится 1 942 юных омича. Немного не хватило до первой тройки школе №53, расположенной на той же улице, что и предыдущее учреждение. Там насчитывается 1 802 ученика.

Замыкает пятерку школа №7 на бульваре Архитекторов, в ней обучается 1 683 человека.

Напомним, что в конце прошлого месяца застройщику «Зеленой реки» выдали разращение на строительство школы на территории микрорайона. Проект прошел госэкспертизу и теперь компания «Эталон» должна передать его городской администрации.

Возник дефицит. В омских школах и детсадах не хватает больше тысячи учителей
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#Анастасия Баянова#Омск#Омская область#Рейтинг#Школа#Школьники#Дети#Новости#Рейтинги#Омская школа#Школы
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