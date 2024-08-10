Стало известно, в каких омских школах учится больше всего детей

Posted Сегодня, 09:11
Published Сегодня, 09:11
Modified Сегодня, 09:14
Updated Сегодня, 09:14
В департаменте образования представили список омских школ, в которых учится наибольшее количество детей. На первом месте оказалась школа №96 на 21-й Амурской улице, в учреждении обучаются 2 558 человек.
Вторую строчку заняла школа №142, расположенная на улице Кирова. Там числится 2 053 ученика. На третьем месте — школа №55 на улице Мельничной, где учится 1 942 юных омича. Немного не хватило до первой тройки школе №53, расположенной на той же улице, что и предыдущее учреждение. Там насчитывается 1 802 ученика.
Замыкает пятерку школа №7 на бульваре Архитекторов, в ней обучается 1 683 человека.
Напомним, что в конце прошлого месяца застройщику «Зеленой реки» выдали разращение на строительство школы на территории микрорайона. Проект прошел госэкспертизу и теперь компания «Эталон» должна передать его городской администрации.