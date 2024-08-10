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Published Сегодня, 08:20

Modified Сегодня, 08:23

Updated Сегодня, 08:23

иллюстрация

Спасатели нашли в Иртыше тела омичей, которые опрокинулись в моторной лодке

10 августа 2024, 08:20
Фото: Изображение Midjourney
иллюстрация
В пожарно-спасательной службе рассказали, что водолазы нашли тела четырех утонувших омичей. Трое из них плыли вместе на моторной лодке, которая опрокинулась в ночь с 8 на 9 августа.

8 и 9 августа в Исилькульском и Любинском районах Омской области водолазы обследовали реку Иртыш и нашли тела четырех утонувших. Предположительно, трое из них плыли вместе на моторной лодке, которая опрокинулась предыдущей ночью. Кто был четвертым — неизвестно.

«Помните, что купаться можно только в специально оборудованных местах, где дежурят спасатели, проводится обследование дна. Строго запрещено заходить в воду, где установлены аншлаги с запрещающими надписями», — обратились к омичам в пожарно-спасательной службе.

Напомним, что в лодке, помимо трех погибших, находился мужчина, который смог выплыть на берег и сообщить о случившемся полицейским из отдела по Омскому району. Сейчас в деталях смертельного инцидента разбирается прокуратура.

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#Анастасия Баянова#Омск#Омская область#Новости#Утонул#Утонул человек#Утонувшие#Река Иртыш#Утопление#Утонула лодка
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