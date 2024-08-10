Спасатели нашли в Иртыше тела омичей, которые опрокинулись в моторной лодке

8 и 9 августа в Исилькульском и Любинском районах Омской области водолазы обследовали реку Иртыш и нашли тела четырех утонувших. Предположительно, трое из них плыли вместе на моторной лодке, которая опрокинулась предыдущей ночью. Кто был четвертым — неизвестно.