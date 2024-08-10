Синоптики рассказали, какая погода ожидает омичей в начале следующей недели

Posted Сегодня, 12:28
Published Сегодня, 12:28
Modified Сегодня, 12:30
Updated Сегодня, 12:30
По данным синоптиков Обь-Иртышского УГМС, в начале следующей недели в Омскую область снова вернется тепло. При этом сохранится облачность, в некоторых районах будут идти дожди.
Завтра, 11 августа, температура воздуха останется прохладной, днем столбик термометра покажет +16…+21 градус, а ночью — +6…+11. На протяжении суток будут идти дожди, сильного ветра при этом ждать не стоит.
В понедельник температура начнет повышаться. Днем воздух прогреется до +18…+23 градусов, а в темное время суток — до +6…+11. В некоторых районах области ожидаются осадки в виде дождя, местами возможен туман.
Во вторник станет еще теплее. Днем температура воздуха поднимется до +20…+25 градусов, а ночью — опустится до +8…+13. На протяжении суток прогнозируются дожди, а также усиление порывов ветра до 13 м/с.
Напомним, что в Омская область сейчас находится во власти мощной магнитной бури. При пиковых проявлениях буря может достичь уровня «сильной», что может привести к серьезным последствиям для метеозависимых людей.