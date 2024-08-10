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Published Сегодня, 12:28

Modified Сегодня, 12:30

Updated Сегодня, 12:30

Синоптики рассказали, какая погода ожидает омичей в начале следующей недели

Синоптики рассказали, какая погода ожидает омичей в начале следующей недели

10 августа 2024, 12:28
Фото: 1MI
Синоптики Обь-Иртышского УГМС представили прогноз погоды на начало следующей недели в Омской области, согласно ему, в регион вернется тепло, при этом сохранится облачность и дожди.

По данным синоптиков Обь-Иртышского УГМС, в начале следующей недели в Омскую область снова вернется тепло. При этом сохранится облачность, в некоторых районах будут идти дожди.

Завтра, 11 августа, температура воздуха останется прохладной, днем столбик термометра покажет +16…+21 градус, а ночью — +6…+11. На протяжении суток будут идти дожди, сильного ветра при этом ждать не стоит.

В понедельник температура начнет повышаться. Днем воздух прогреется до +18…+23 градусов, а в темное время суток — до +6…+11. В некоторых районах области ожидаются осадки в виде дождя, местами возможен туман.

Во вторник станет еще теплее. Днем температура воздуха поднимется до +20…+25 градусов, а ночью — опустится до +8…+13. На протяжении суток прогнозируются дожди, а также усиление порывов ветра до 13 м/с.

Фото: Обь-Иртышское УГМС

Напомним, что в Омская область сейчас находится во власти мощной магнитной бури. При пиковых проявлениях буря может достичь уровня «сильной», что может привести к серьезным последствиям для метеозависимых людей.

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