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Published Сегодня, 12:17

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Updated Сегодня, 12:19

в Омске экстренно эвакуировали аэропорт имени Карбышева

Поступил звонок о незаконном вмешательстве. В Омске экстренно эвакуировали аэропорт

10 августа 2024, 12:17
Фото: gorod55.ru

в Омске экстренно эвакуировали аэропорт имени Карбышева

Сегодня днем в омском аэропорту прошла экстренная эвакуация, причиной стал звонок об акте незаконного вмешательства.

Сегодня днем в омском аэропорту им. Карбышева прошла экстренная эвакуация. Как сообщили Городу55 в пресс-службе аэропорта, в 15:00 в таможенный терминал поступил звонок об акте незаконного вмешательства.

В этот момент пассажиров в здании не было, а тех, кто прибыл к регистрации, попросили побыть на улице. Эвакуировать пришлось персонал и сотрудников. На месте провели досмотр оперативные службы, в ходе него подозрительных вещей обнаружить не удалось. В 16:45 всех запустили обратно в аэровокзал, сейчас он работает в штатном режиме.

Напомним, что вчера самолет «Уральских авиалиний», летевший из Омска в Москву, экстренно сел в аэропорту Казани. Долететь до места назначения без остановок не удалось из-за больного пассажира на борту. В столице Татарстана командир воздушного судна запросил скорую помощь.

Летевший из Омска в Москву самолет из-за пассажира совершил экстренную посадку
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#Анастасия Баянова#Омск#Омская область#Аэропорт#Эвакуация#Экстренная эвакуация#Международный аэропорт#Новости#Омский аэропорт#Аэропорт им. Карбышева
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