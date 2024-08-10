Поступил звонок о незаконном вмешательстве. В Омске экстренно эвакуировали аэропорт

Posted Сегодня, 12:17
Published Сегодня, 12:17
Modified Сегодня, 12:19
Updated Сегодня, 12:19
Сегодня днем в омском аэропорту им. Карбышева прошла экстренная эвакуация. Как сообщили Городу55 в пресс-службе аэропорта, в 15:00 в таможенный терминал поступил звонок об акте незаконного вмешательства.
В этот момент пассажиров в здании не было, а тех, кто прибыл к регистрации, попросили побыть на улице. Эвакуировать пришлось персонал и сотрудников. На месте провели досмотр оперативные службы, в ходе него подозрительных вещей обнаружить не удалось. В 16:45 всех запустили обратно в аэровокзал, сейчас он работает в штатном режиме.
Напомним, что вчера самолет «Уральских авиалиний», летевший из Омска в Москву, экстренно сел в аэропорту Казани. Долететь до места назначения без остановок не удалось из-за больного пассажира на борту. В столице Татарстана командир воздушного судна запросил скорую помощь.