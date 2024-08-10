Поступил звонок о незаконном вмешательстве. В Омске экстренно эвакуировали аэропорт

В этот момент пассажиров в здании не было, а тех, кто прибыл к регистрации, попросили побыть на улице. Эвакуировать пришлось персонал и сотрудников. На месте провели досмотр оперативные службы, в ходе него подозрительных вещей обнаружить не удалось. В 16:45 всех запустили обратно в аэровокзал, сейчас он работает в штатном режиме.