Омичам показали, как выглядит затопленная деревня в Усть-Ишимском районе

Posted Сегодня, 11:00
Published Сегодня, 11:00
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Updated Сегодня, 11:02
Глава Омского района Геннадий Долматов на своей странице в соцсети поделился фотографиями деревни в Усть-Ишимском районе, седлаными с помощью квадрокоптера. Летающая камера засняла подтоплненные территории, которые до сих пор продолжают восстанавливать волонтеры.
«Деревня Ашеваны с высоты птичьего полета и наши волонтеры, которые продолжают трудиться, чтобы успеть подготовить пострадавшие от паводка дома к зиме», — написал Геннадий Довлатов.
Напомним, что в аэропорту им. Карбышева начали продавать билеты на авиарейсы из Омска в Усть-Ишим, выполнять их будут «кукрузники» Ан-2. Первый полет запланирован на 14 августа, стоимость одного пассажирского места составит 2 741 рубль.