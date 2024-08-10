Омичам показали, как выглядит затопленная деревня в Усть-Ишимском районе

Напомним, что в аэропорту им. Карбышева начали продавать билеты на авиарейсы из Омска в Усть-Ишим, выполнять их будут «кукрузники» Ан-2. Первый полет запланирован на 14 августа, стоимость одного пассажирского места составит 2 741 рубль.