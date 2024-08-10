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Омичам показали, как выглядит затопленная деревня в Усть-Ишимском районе

Омичам показали, как выглядит затопленная деревня в Усть-Ишимском районе

10 августа 2024, 11:00
Фото: Соцсети Геннадия Долматова
Глава Омского района Геннадий Долматов поделился фотографиями деревни на севере области, которую продолжают восстанавливать после паводка.

Глава Омского района Геннадий Долматов на своей странице в соцсети поделился фотографиями деревни в Усть-Ишимском районе, седлаными с помощью квадрокоптера. Летающая камера засняла подтоплненные территории, которые до сих пор продолжают восстанавливать волонтеры.

«Деревня Ашеваны с высоты птичьего полета и наши волонтеры, которые продолжают трудиться, чтобы успеть подготовить пострадавшие от паводка дома к зиме», — написал Геннадий Довлатов.
Фото: Соцсети Геннадия Долматова

Напомним, что в аэропорту им. Карбышева начали продавать билеты на авиарейсы из Омска в Усть-Ишим, выполнять их будут «кукрузники» Ан-2. Первый полет запланирован на 14 августа, стоимость одного пассажирского места составит 2 741 рубль.

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#Анастасия Баянова#Омск#Омская область#Новости#Затопления#Подтопление#Затопление#Затопление Усть-Ишима#Подтопления
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