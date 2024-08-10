На территории бывших складов Минобороны могут появиться многоэтажки

Posted Сегодня, 04:36
Published Сегодня, 04:36
Modified Сегодня, 04:39
Updated Сегодня, 04:39
На месте бывших складов Минобороны на проспекте Карла Маркса могут появиться новые жилые дома высотой до 14 этажей. Об этом сообщил владелец большей части участка бизнесмен Михаил Попов.
«Если бы разрешили строить высотки, то, конечно, занялся бы этим, но у меня там разрешение на 14 этажей», — передает слова Попова портал Om1.ru.
Когда начнется строительство — пока неизвестно. Застройщик отметил, что попробует добиться разрешения на постройку домов большей этажности.
Напомним, что в конце июля в эксплуатацию ввели три новых жилых дома на улице Владимира Жоги. Застройщиком выступила компания из Санкт-Петербурга, минимальная цена квартиры в новостройках — 6 миллионов рублей.