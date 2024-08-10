Глава СК Бастрыкин заинтересовался обрушением части аварийного дома в Омске

Напомним, что 9 августа в аварийном доме на улице Новосортировочная, 23, началось обрушение. В одной из квартир обвалился пол в ванне, а по стенам пошли трещины. В городской администрации сообщили, что всем жителям постройки предложено переехать в муниципальное жилье маневренного фонда. Ситуацию контролирует прокуратура.