Глава СК Бастрыкин заинтересовался обрушением части аварийного дома в Омске

Posted Сегодня, 12:44
Published Сегодня, 12:44
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Updated Сегодня, 12:47
Александр Бастрыкин затребовал у и. о. руководителя омского СУ СКР Евгения Осадчука доклад о ходе проверки по факту обрушения аварийного дома. Также глава следственного комитета поручил доложить ему о результатах расследования и поставил дело на контроль в центральном аппарате.
Напомним, что 9 августа в аварийном доме на улице Новосортировочная, 23, началось обрушение. В одной из квартир обвалился пол в ванне, а по стенам пошли трещины. В городской администрации сообщили, что всем жителям постройки предложено переехать в муниципальное жилье маневренного фонда. Ситуацию контролирует прокуратура.