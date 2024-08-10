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Глава СК Бастрыкин заинтересовался обрушением части аварийного дома в Омске

Глава СК Бастрыкин заинтересовался обрушением части аварийного дома в Омске

10 августа 2024, 12:44
Фото: 1MI
Глава следственного комитета Александр Бастрыкин потребовал предоставить ему доклад о ходе проверки, которая ведется по факту обрушения пола в омском аварийном доме.

Александр Бастрыкин затребовал у и. о. руководителя омского СУ СКР Евгения Осадчука доклад о ходе проверки по факту обрушения аварийного дома. Также глава следственного комитета поручил доложить ему о результатах расследования и поставил дело на контроль в центральном аппарате.

Напомним, что 9 августа в аварийном доме на улице Новосортировочная, 23, началось обрушение. В одной из квартир обвалился пол в ванне, а по стенам пошли трещины. В городской администрации сообщили, что всем жителям постройки предложено переехать в муниципальное жилье маневренного фонда. Ситуацию контролирует прокуратура.

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#Анастасия Баянова#Омск#Омская область#Следственный комитет#Следком#Следователи#Новости#Александр Бастрыкин#Следствие#Следственные органы
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