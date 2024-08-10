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Posted 10 августа, 06:20

Published 10 августа, 06:20

Modified 10 августа, 06:22

Updated 10 августа, 06:22

С начала лета омские спасатели МЧС потушили 35 автопожаров

Главная причина — неисправность. С начал лета в Омске сгорели 35 автомобилей

10 августа 2024, 06:20
Фото: 1MI.

С начала лета омские спасатели МЧС потушили 35 автопожаров

За два месяца лета в Омске сгорели более трех десятков автомобилей, о статистике и основных причинах пожаров рассказали спасатели МЧС.

За два месяца лета в Омске сгорели 35 машин. Как рассказали в региональном управлении МЧС, основными причинами пожаров стала неисправность электроники, механизмов и транспортных узлов.

Чтобы не оказаться в такой ситуации, спасатели порекомендовали омичам вовремя проходить техосмотр, а необходимые запчасти устанавливать только в специализированных местах. Кроме того, в салоне всегда нужно возить огнетушитель и не держать легко воспламеняемые предметы в моторном отсеке. Также не стоит парковаться в опасных местах: например, рядом с открытым огнем или мусорными баками.

Напомним, что на прошлой неделе в Омской области произошло 55 пожаров. К сожалению не обошлось без жертв: в огне погибли два жителя региона, еще одного удалось спасти.

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