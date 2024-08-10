Гендиректором омского «Казачьего рынка» стал владелец «Фармакопейки»

Posted Сегодня, 03:50
Published Сегодня, 03:50
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Updated Сегодня, 03:53
У торгового комплекса «Казачья слобода» сменился генеральный директор, им стал владелец аптечной сети «Фармакопейка» Олег Милютин. Информация об этом появилась в ЕГРЮЛ. На посту бизнесмен сменил Ивана Лисина, который занимал должность почти 11 лет.
С июня этого года «Казачий рынок» принадлежит двум организациям Олега Милютина — ООО «Медэкспорт-Северная звезда» и «Госпиталь-Сервис». Ранее уставный капитал фирмы делили Алексей Сорока и Вячеслав Абрамов.
Напомним, что 15 марта Олег Милютин стал председателем омской иудейской общины «Ор Хадаш».