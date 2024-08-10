Гендиректором омского «Казачьего рынка» стал владелец «Фармакопейки»

У торгового комплекса «Казачья слобода» сменился генеральный директор, им стал владелец аптечной сети «Фармакопейка» Олег Милютин. Информация об этом появилась в ЕГРЮЛ. На посту бизнесмен сменил Ивана Лисина, который занимал должность почти 11 лет.