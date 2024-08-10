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Posted Сегодня, 12:03

Published Сегодня, 12:03

Modified Сегодня, 12:05

Updated Сегодня, 12:05

иллюстрация

Директор планетария рассказал омичам, как увидеть метеорный поток Персеиды этой ночью

10 августа 2024, 12:03
Фото: Изображение Midjourney
иллюстрация
Директор омского планетария Владимир Крупко рассказал, что делать, если хотите увидеть метеорный поток Персеиды этой ночью.

Омичей ждут две самые активные ночи метеорного потока Персеиды — падающих частиц кометы под названием Свифта-Таттла, через хвост которой проходит наша планета. О приближении явления в своих соцсетях рассказал директор омского планетария Владимир Крупко.

«Частицы кометы Свифта-Туттля возникающие от разрушения кометы при каждом приближении к Солнцу, а это происходит каждые 135 лет. Последний раз ее видели в 1992 году. В 2126 году комета вернется и приблизится к нашей планете на 23 миллиона километров, а в 4479 году — на 4,5 миллионов километров. Нас ждет красочное зрелище. Ведь ядро кометы достигает 26 километров в диаметре», — поделился Владимир Крупко.

Сегодня в районе полуночи жители региона смогут насладиться звездопадом. Наибольшее же количество метеоров можно будет увидеть 12 августа, с 19:00 до 22:00.

Чтобы увидеть явление, нужно найти открытое место с темным небом, подальше от городских огней. Не стоит искать метеоры низко над горизонтом, этому помешают дымка и облака. Для удобства можно взять с собой туристическое кресло.

Еще несколько советов: не смотрите в небо долго и непрерывно, лучше переводить взгляд каждые 5-10 минут, это поможет не потерять концентрацию и дать глазам отдохнуть. Также не нужно использовать яркий фонарь, он ослепит вас и вы не сможете увидеть большую часть метеоров. Лучше взять с собой фонарик с красным светом.

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#Анастасия Баянова#Омск#Омская область#Новости#Звездопад#Звезды#Звезда#Падающие звезды#Метеорный поток Персеиды
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