Директор планетария рассказал омичам, как увидеть метеорный поток Персеиды этой ночью

Posted Сегодня, 12:03
Published Сегодня, 12:03
Modified Сегодня, 12:05
Updated Сегодня, 12:05
Омичей ждут две самые активные ночи метеорного потока Персеиды — падающих частиц кометы под названием Свифта-Таттла, через хвост которой проходит наша планета. О приближении явления в своих соцсетях рассказал директор омского планетария Владимир Крупко.
«Частицы кометы Свифта-Туттля возникающие от разрушения кометы при каждом приближении к Солнцу, а это происходит каждые 135 лет. Последний раз ее видели в 1992 году. В 2126 году комета вернется и приблизится к нашей планете на 23 миллиона километров, а в 4479 году — на 4,5 миллионов километров. Нас ждет красочное зрелище. Ведь ядро кометы достигает 26 километров в диаметре», — поделился Владимир Крупко.
Сегодня в районе полуночи жители региона смогут насладиться звездопадом. Наибольшее же количество метеоров можно будет увидеть 12 августа, с 19:00 до 22:00.
Чтобы увидеть явление, нужно найти открытое место с темным небом, подальше от городских огней. Не стоит искать метеоры низко над горизонтом, этому помешают дымка и облака. Для удобства можно взять с собой туристическое кресло.
Еще несколько советов: не смотрите в небо долго и непрерывно, лучше переводить взгляд каждые 5-10 минут, это поможет не потерять концентрацию и дать глазам отдохнуть. Также не нужно использовать яркий фонарь, он ослепит вас и вы не сможете увидеть большую часть метеоров. Лучше взять с собой фонарик с красным светом.