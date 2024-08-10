Директор планетария рассказал омичам, как увидеть метеорный поток Персеиды этой ночью

Еще несколько советов: не смотрите в небо долго и непрерывно, лучше переводить взгляд каждые 5-10 минут, это поможет не потерять концентрацию и дать глазам отдохнуть. Также не нужно использовать яркий фонарь, он ослепит вас и вы не сможете увидеть большую часть метеоров. Лучше взять с собой фонарик с красным светом.