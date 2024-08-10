«Буду играть только в НХЛ». Защитник «Авангарда» Гуляев рассказал о планах на карьеру

19-летний защитник Михаил Гуляев рассказал, что после окончания контракта с «Авангардом» планирует уехать в Америку и выступать только в НХЛ. Напомним, что в прошлом году форварда задрафтовал хоккейный клуб «Колорадо» под общим 31-м номером.