«Буду играть только в НХЛ». Защитник «Авангарда» Гуляев рассказал о планах на карьеру

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19-летний защитник Михаил Гуляев рассказал, что после окончания контракта с «Авангардом» планирует уехать в Америку и выступать только в НХЛ. Напомним, что в прошлом году форварда задрафтовал хоккейный клуб «Колорадо» под общим 31-м номером.
«Мой путь — приехать и играть в НХЛ. Я следую за мечтой, и другое место меня не интересует. Я не имею ничего против АХЛ — это хорошая лига. Но если я поеду в Америку и буду играть, то только в НХЛ», — передает слова Гуляева издание RG.org.
Хоккеист добавил, что остался в Омске для получения опыта, так как пока провел во взрослой лиге лишь один сезон.
«Я подписал этот контракт, потому что мне еще нужно совершенствоваться. Прошлый сезон был моим первым полноценным сезоном, когда я играл во второй и третьей пятерках, иногда в большинстве. Это дало мне понимание того, что такое взрослый хоккей. Он сильно отличается от молодежного хоккея. Для меня это отличный опыт. Я чувствую, что совершенствуюсь в каждой игре», — поделился защитник.
Действующий контракт Михаила Гуляева с омским клубом рассчитан до 2026 года.
Напомним, что недавно появилось расписание домашних матчей омского «Авангарда». Первый пройдет 4 сентября и начнется в 19:30, соперником «ястребов» станет новосибирская «Сибирь».