Ждать недолго. Синоптики рассказали, когда в Омскую область вернется тепло

Во вторник станет еще теплее. Днем температура воздуха поднимется до +24 градусов, а ночью — опустится до +19. На протяжении суток прогнозируются дожди, а также усиление порывов ветра до 15 м/с. В среду дневная температура повысится до +25 градусов, ночные значения не изменятся.