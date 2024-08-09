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Posted Сегодня, 12:28

Published Сегодня, 12:28

Modified Сегодня, 12:30

Updated Сегодня, 12:30

иллюстрация

Ждать недолго. Синоптики рассказали, когда в Омскую область вернется тепло

9 августа 2024, 12:28
Фото: Изображение Midjourney
иллюстрация

Омичам рассказали о скором возвращении теплой погоды в Омскую область

Синоптики представили прогноз погоды на следующую неделю, согласно ему, в Омскую область вернется тепло, при этом сохранится облачность и дожди.

По данным сервиса визуализации погоды «Вентускай», в середине следующей недели в Омскую область снова вернется тепло. При этом сохранится облачность, в некоторых районах будут идти дожди.

На выходных температура воздуха останется прохладной, днем столбик термометра будет показывать +16…+21 градус, а ночью — +6…+11. На протяжении двух суток будут идти дожди, местами возможен туман, сильного ветра при этом ждать не стоит.

В понедельник, 12 августа, температура начнет повышаться. Днем воздух прогреется до +18…+23 градусов, а в темное время суток — до +7…+12. В некоторых районах области ожидаются осадки в виде дождя.

Во вторник станет еще теплее. Днем температура воздуха поднимется до +24 градусов, а ночью — опустится до +19. На протяжении суток прогнозируются дожди, а также усиление порывов ветра до 15 м/с. В среду дневная температура повысится до +25 градусов, ночные значения не изменятся.

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