Теперь и в апелляции: суд отказался продлить сроки консервации омского метро

Эта история связана с омским метро. «Управление заказчика» специализируется на «деятельности в области архитектуры, связанной с созданием архитектурного объекта», и отвечает в том числе за консервацию объектов метрополитена, которые начали строить и бросили. По требованию Сибирского управления Гостехнадзора суд еще в 2022 году обязал КУ «обеспечить надлежащую консервацию объектов капитального строительства»: станции «Рабочая», перегонного тоннеля от «Рабочей» до «Туполевской», первоочередного участка первой линии метро от станции «Кировская» до станции «Маршала Жукова», Левобережного участка от «Заречной» до «Кристалла» и первого пускового участка от станции «Красный путь» до станции «Автовокзал».