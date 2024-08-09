Теперь и в апелляции: суд отказался продлить сроки консервации омского метро

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Восьмой арбитражный апелляционный суд принял решение в рамках тяжбы омского казенного учреждения «Управление заказчика по строительству транспортных объектов и гидротехнических сооружений» с ведущим судебным приставом-исполнителем Юлией Мкртчян. КУ проиграло дело в первой инстанции, подало апелляционную жалобу, но проиграло снова.
Эта история связана с омским метро. «Управление заказчика» специализируется на «деятельности в области архитектуры, связанной с созданием архитектурного объекта», и отвечает в том числе за консервацию объектов метрополитена, которые начали строить и бросили. По требованию Сибирского управления Гостехнадзора суд еще в 2022 году обязал КУ «обеспечить надлежащую консервацию объектов капитального строительства»: станции «Рабочая», перегонного тоннеля от «Рабочей» до «Туполевской», первоочередного участка первой линии метро от станции «Кировская» до станции «Маршала Жукова», Левобережного участка от «Заречной» до «Кристалла» и первого пускового участка от станции «Красный путь» до станции «Автовокзал».
В октябре 2022 года судебный пристав-исполнитель Юлия Мкртчян получила исполнительный лист и возбудила в отношении «Управления заказчика» исполнительное производство. 7 раз она направляла КУ официальные требования выполнить решение суда, то есть законсервировать все перечисленные объекты. Наконец, Мкртчян обязала «Управление заказчика» все сделать к 25 марта 2024 года. В учреждении с этим не согласились и подали иск.
«Как следует из материалов дела, — говорится в судебном решении, — техническая документация на консервацию Омского метрополитена, подготовленная обществом с ограниченной ответственностью „ПИ „МТ-Транспроект“ по заказу учреждения, утверждена еще 10.04.2018, однако в добровольном порядке консервация объектов капитального строительства не производилась… До настоящего момента никаких мер по консервации объектов капитального строительства, в том числе ограничению беспрепятственного, несанкционированного доступа посторонних лиц на территорию вышеназванных объектов незавершенного строительства, не принято».
Казенное учреждение проиграло в первой инстанции, подало апелляционную жалобу, но проиграло и на этот раз. В суде уверены: судебный пристав действовал в рамках закона, КУ должно законсервировать метрополитен. Теоретически у «Управления заказчика» остается возможность пойти в кассацию.