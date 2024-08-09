Опубликовано расписание домашних матчей омского «Авангарда»: во сколько они начнутся

На сайте КХЛ появилось расписание первых домашних игр омского «Авангарда». Первый матч пройдет 4 сентября и начнется в 19:30 по омскому времени, а соперником на льду станет новосибирская «Сибирь». Билетов именно на эту игру пока в продаже нет, однако сайт уже предлагает абонементы, которые предусматривают как посещение матчей, так и другие бонусы.