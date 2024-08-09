Опубликовано расписание домашних матчей омского «Авангарда»: во сколько они начнутся

Posted Сегодня, 02:57
Published Сегодня, 02:57
Modified Сегодня, 02:59
Updated Сегодня, 02:59
На сайте КХЛ появилось расписание первых домашних игр омского «Авангарда». Первый матч пройдет 4 сентября и начнется в 19:30 по омскому времени, а соперником на льду станет новосибирская «Сибирь». Билетов именно на эту игру пока в продаже нет, однако сайт уже предлагает абонементы, которые предусматривают как посещение матчей, так и другие бонусы.
Все домашние игры «ястребов» будут проходить в это время по будням, а по выходным чуть раньше — в 17:00 по омскому времени. Однако расписание может меняться, если это согласуют с телевизионным департаментом и департаментом проведения соревнований КХЛ.
В начале сезона также запланированы игры с «Нефтехимиком» из Нижнекамска, «Ак Барсом» из Казани, «Амуром» из Хабаровска.
Первые игры омского «Авангарда», напомним, пройдут без участия нападающего Владимира Ткачева, который во время индивидуальной разминки получил травму, разрыв ахиллова сухожилия, и выбыл из строя на неопределенный срок.