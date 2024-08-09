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иллюстрация

Омские бизнесмены Ольшанские подали иск против мэрии из-за сквера на Красном пути

9 августа 2024, 05:58
Фото: gorod55.ru
иллюстрация

Компания Ольшанских подала иск против мэрии Омска из-за сквера на Красном пути

Истцы добиваются права начать строительство на месте зеленой зоны.

Общество с ограниченной ответственностью «Загородный-2» подало в Арбитражный суд Омской области иск против администрации Омска. Оно требует «обязать внести изменения в вид разрешенного использования земельного участка с кадастровым номером 55:36:040101:8642».

Город55 уже писал об этой истории. Компания известного омского бизнесмена Виталия Ольшанского (он занимает в «Загородном-2» пост генерального директора и владеет 51% уставного капитала, тогда-ка остальные 49% принадлежат его отцу) хочет развернуть строительство на месте небольшого сквера на Красном пути, расположенного между 12-этажным жилым домом (№ 69) и административным зданием (№ 75). «Загородный-2» предложил заменить для этого участка зону городской рекреации Р-1/341 на зону объектов административно-делового и общественного назначения ОД-1. Получив отказ, он пошел в суд.

Фото: rosreestr.ru

Отметим: если требование истца будет выполнено, под «зеленую зону» с деревьями останется только небольшой участок площадью 529 кв. м у дороги.

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#Николай Эйхвальд#Бизнес#Арбитражный суд#Строительство#Новости#Виталий Ольшанский#Скверы#Михаил Ольшанский#Вырубки
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