Омские бизнесмены Ольшанские подали иск против мэрии из-за сквера на Красном пути

Город55 уже писал об этой истории. Компания известного омского бизнесмена Виталия Ольшанского (он занимает в «Загородном-2» пост генерального директора и владеет 51% уставного капитала, тогда-ка остальные 49% принадлежат его отцу) хочет развернуть строительство на месте небольшого сквера на Красном пути, расположенного между 12-этажным жилым домом (№ 69) и административным зданием (№ 75). «Загородный-2» предложил заменить для этого участка зону городской рекреации Р-1/341 на зону объектов административно-делового и общественного назначения ОД-1. Получив отказ, он пошел в суд.