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Updated Сегодня, 09:15

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Омич проведет три года в колонии за оправдание действий «норвежского стрелка»

9 августа 2024, 09:13
Фото: 1MI
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Комментарий, оправдывающий терроризм, мужчина оставил в соцсетях еще зимой 2017 года.

Омичи признали виновным в публичном оправдании терроризма и призывах к террористической деятельности. Приговор вынесли в 1-й Восточном окружном военном суде.

Пост, в котором оправдывались преступления, совершенные «норвежским стрелком» Андерсом Брейвиком, мужчина оставил в одной из соцсетей в феврале 2017-го. Уголовное дело возбудили по материалам УФСБ России по 33 ракетной армии и регионального ЦПЭ УМВД России.

В итоге омичу, как сообщила официальный представитель омского УФСБ Ирина Руснак, теперь придется провести ближайшие три года в колонии общего режима. Также ему запретили в течение двух лет размещать в интернете обращения и иные материалы.

Недавно внушительный срок получил еще один омич, готовивший серию терактов против силовых структур. Террористическая организация под его руководством действовала с 2017 года, а задержать мужчину смогли только в мае 2023-го,

Омича приговорили к 16 годам колонии за подготовку серии терактов
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#Юлия Истомина#Происшествия#Преступление#Омск#Суд#Колония#Россия#Уголовное дело#ФСБ#Новости#Терроризм#Комментарий#Оправдание терроризма
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