Омич проведет три года в колонии за оправдание действий «норвежского стрелка»

Posted Сегодня, 09:13
Published Сегодня, 09:13
Modified Сегодня, 09:15
Updated Сегодня, 09:15
Омичи признали виновным в публичном оправдании терроризма и призывах к террористической деятельности. Приговор вынесли в 1-й Восточном окружном военном суде.
Пост, в котором оправдывались преступления, совершенные «норвежским стрелком» Андерсом Брейвиком, мужчина оставил в одной из соцсетей в феврале 2017-го. Уголовное дело возбудили по материалам УФСБ России по 33 ракетной армии и регионального ЦПЭ УМВД России.
В итоге омичу, как сообщила официальный представитель омского УФСБ Ирина Руснак, теперь придется провести ближайшие три года в колонии общего режима. Также ему запретили в течение двух лет размещать в интернете обращения и иные материалы.
Недавно внушительный срок получил еще один омич, готовивший серию терактов против силовых структур. Террористическая организация под его руководством действовала с 2017 года, а задержать мужчину смогли только в мае 2023-го,