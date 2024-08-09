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Published Сегодня, 07:08

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Updated Сегодня, 07:10

иллюстрация

Ночная погоня. В Омске мотоциклист без прав пытался сбежать от экипажа ДПС

9 августа 2024, 07:08
Фото: gorod55.ru
иллюстрация

Ночью в Омске мотоциклист без прав пытался сбежать от экипажа ДПС

Теперь в отношении омича заведено сразу четыре административных дела.

В омской полиции рассказали, что около полуночи экипаж ДПС на улице Б. Хмельницкого потребовал от водителя мотоцикла Kawasaki остановиться. Однако у мотоциклиста были другие планы и он решил сбежать.

Пытаясь скрыться от сотрудников, водитель неоднократно нарушал ПДД, создавая опасные ситуации на дороге. На улице Маргелова он не справился с управлением мотоцикла и упал. В результате аварии водителю и его пассажиру — 41-летнему мужчине — потребовалась медицинская помощь.

Позже стало известно, что 29-летний мотоциклист не имел водительских прав. В феврале этого года он уже привлекался к ответственности за вождение без прав. В итоге на него завели административные дела:

  • по части 2 статьи 12.7 КоАП РФ (за управление транспортным средством водителем, лишенным права управления);
  • по части 2 статьи 12.25 КоАП РФ (за невыполнение требования об остановке);
  • по части 1 статьи 12.12 КоАП РФ (за проезд на запрещающий сигнал светофора);
  • по статье 12.24 КоАП РФ (за нарушение ПДД или правил эксплуатации транспортного средства, повлекшее причинение легкого или средней тяжести вреда здоровью потерпевшего).
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