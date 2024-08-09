Ночная погоня. В Омске мотоциклист без прав пытался сбежать от экипажа ДПС

Posted Сегодня, 07:08
Published Сегодня, 07:08
Modified Сегодня, 07:10
Updated Сегодня, 07:10
В омской полиции рассказали, что около полуночи экипаж ДПС на улице Б. Хмельницкого потребовал от водителя мотоцикла Kawasaki остановиться. Однако у мотоциклиста были другие планы и он решил сбежать.
Пытаясь скрыться от сотрудников, водитель неоднократно нарушал ПДД, создавая опасные ситуации на дороге. На улице Маргелова он не справился с управлением мотоцикла и упал. В результате аварии водителю и его пассажиру — 41-летнему мужчине — потребовалась медицинская помощь.
Позже стало известно, что 29-летний мотоциклист не имел водительских прав. В феврале этого года он уже привлекался к ответственности за вождение без прав. В итоге на него завели административные дела: