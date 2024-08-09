«Не пляж, а базар-вокзал». Туристка осталась в ужасе после отдыха в Адлере

Жительница Магадана Светлана Мешкова решила провести отпуск вместе с подругами на побережье Черного моря. Туристка рассказала SOCHI1.RU, что раньше отдыхала в Лазаревском районе или центральном Сочи, в этом году же решила отдать предпочтение гостинице в центре Адлера. Ближайший городской пляж — «Чайка». Отдыхать там, по мнению Светланы, невозможно.