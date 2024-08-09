«Не пляж, а базар-вокзал». Туристка осталась в ужасе после отдыха в Адлере

Posted Сегодня, 10:42
Published Сегодня, 10:42
Modified Сегодня, 10:44
Updated Сегодня, 10:44
Жительница Магадана Светлана Мешкова решила провести отпуск вместе с подругами на побережье Черного моря. Туристка рассказала SOCHI1.RU, что раньше отдыхала в Лазаревском районе или центральном Сочи, в этом году же решила отдать предпочтение гостинице в центре Адлера. Ближайший городской пляж — «Чайка». Отдыхать там, по мнению Светланы, невозможно.
«Вся линия у моря загромождена лежаками, людьми. Полежать на гальке просто негде. Цены на пляжный инвентарь заоблачные. Бесконечные кафе, рестораны, магазины, киоски, пройти негде, так же как и подышать чистым морским воздухом. Вечерами орет музыка со всех сторон, воняет шашлыками, мидиями, рыбой и прочей едой», — поделилась Светлана.
Насладиться отдыхом мешают и фотографы, которые предлагают сделать снимок за плату, не меньше на пляже, по словам женщины, и людей с рекламными листовками. Кроме того, рядом постоянно кричат дети и выпивают взрослые.
При этом отдохнуть в другом месте выходит очень накладно. Светлана рассказала, что на ближайшем пляже под названием «Мандарин» за отдых у бассейна со взрослого берут 3000 рублей, с ребенка — 2500.
Неплохим вариантом туристка назвала пляж Имеретинки на территории Сириуса, но поездка до туда — тоже не дешевое удовольствие, почти 1000 рублей в обе стороны. По словам Светланы, прекрасный пляж на границе с Абхазией — местные его называют Крылья Балтики.
«Там мы были в будний день, и людей было немного. Там есть небольшое кафе и туалет, а весь пляж очень просторный, приятно находиться. Но ездить нам очень дорого туда. Обратно с трудом вызвали такси и доехали до Адлера за 700 рублей. Может быть, еще раз выберемся, но не больше. Если хотите нормальные пляжи, то здесь их нет, — говорит Светлана», — заключила женщина.