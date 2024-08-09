gorod55.ru
ГлавноеВсе новости
gorod55.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:42

Published Сегодня, 10:42

Modified Сегодня, 10:44

Updated Сегодня, 10:44

«Не пляж, а базар-вокзал». Туристка осталась в ужасе после отдыха в Адлере

«Не пляж, а базар-вокзал». Туристка осталась в ужасе после отдыха в Адлере

9 августа 2024, 10:42
Фото: 1MI
Туристка из Магадана решила провести отпуск в центре Адлера и пожалела об этом. По ее словам, отдыхать на пляже было невозможно, не удалось насладиться и морским воздухом.

Жительница Магадана Светлана Мешкова решила провести отпуск вместе с подругами на побережье Черного моря. Туристка рассказала SOCHI1.RU, что раньше отдыхала в Лазаревском районе или центральном Сочи, в этом году же решила отдать предпочтение гостинице в центре Адлера. Ближайший городской пляж — «Чайка». Отдыхать там, по мнению Светланы, невозможно.

«Не пляж, а базар-вокзал»

«Вся линия у моря загромождена лежаками, людьми. Полежать на гальке просто негде. Цены на пляжный инвентарь заоблачные. Бесконечные кафе, рестораны, магазины, киоски, пройти негде, так же как и подышать чистым морским воздухом. Вечерами орет музыка со всех сторон, воняет шашлыками, мидиями, рыбой и прочей едой», — поделилась Светлана.

Насладиться отдыхом мешают и фотографы, которые предлагают сделать снимок за плату, не меньше на пляже, по словам женщины, и людей с рекламными листовками. Кроме того, рядом постоянно кричат дети и выпивают взрослые.

При этом отдохнуть в другом месте выходит очень накладно. Светлана рассказала, что на ближайшем пляже под названием «Мандарин» за отдых у бассейна со взрослого берут 3000 рублей, с ребенка — 2500.

Фото: 1MI

Неплохим вариантом туристка назвала пляж Имеретинки на территории Сириуса, но поездка до туда — тоже не дешевое удовольствие, почти 1000 рублей в обе стороны. По словам Светланы, прекрасный пляж на границе с Абхазией — местные его называют Крылья Балтики.

«Там мы были в будний день, и людей было немного. Там есть небольшое кафе и туалет, а весь пляж очень просторный, приятно находиться. Но ездить нам очень дорого туда. Обратно с трудом вызвали такси и доехали до Адлера за 700 рублей. Может быть, еще раз выберемся, но не больше. Если хотите нормальные пляжи, то здесь их нет, — говорит Светлана», — заключила женщина.
«Такого хамства еще не встречала». Россиянка разочаровалась отдыхом в Турции
Узнать подробнее
#Анастасия Баянова#Туризм#Омск#Омская область#Новости#Путешествия#КЦ
Подпишитесь
«Часть 1-го этажа ушла в подвал». В Ленинском округе Омска обрушился трехэтажный дом
Сегодня, 05:35
Первый замминистра внутренней политики Омской области Киселев вновь занял свой пост
Сегодня, 08:04
Самолет «Уральских авиалиний», севший в поле под Новосибирском, пустят на запчасти
Сегодня, 03:55
Головные боли и слабость: на Омск надвигаются мощные магнитные бури
Сегодня, 06:34
Защитник омского ХК «Авангард» Даррен Диц рассказал, сколько платит за квартиру
Сегодня, 04:56
Омские бизнесмены Ольшанские подали иск против мэрии из-за сквера на Красном пути
Сегодня, 05:58