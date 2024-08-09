Не добрались до берега. Трое жителей Омской области утонули в затоне Иртыша

Posted Сегодня, 08:34
Published Сегодня, 08:34
Modified Сегодня, 08:36
Updated Сегодня, 08:36
Статистика утонувших в Омской области снова пополнилась. Как сообщили в транспортной прокуратуре, очередное происшествие произошло в ночь с 8 на 9 августа в затоне Иртыша, недалеко от села Китайлы Любинского района.
Предварительно, моторная лодка, на которой в этот момент было три пассажира и судоводитель, опрокинулась. В итоге две женщины 1993 и 1981 года рождения, а также 24-летний мужчина не смогли добраться до берега и утонули.
Выжить смог только 38-летний мужчина. Добравшись до берега, он рассказал о произошедшем полицейским из отдела по Омскому району.
«На месте происшествия в целях координации действий правоохранительных органов находится заместитель прокурора Омского района Ольга Гулла. По факту случившегося организована доследственная проверка в целях установления всех обстоятельств произошедшего», — заявили в пресс-службе прокуратуры.