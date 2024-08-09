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Updated Сегодня, 08:36

В Омской области три человека утонули после опрокидывания моторной лодки

Не добрались до берега. Трое жителей Омской области утонули в затоне Иртыша

9 августа 2024, 08:34
Фото: Прокуратура Омской области

В Омской области три человека утонули после опрокидывания моторной лодки

Трагедия произошла вблизи деревни Любинского района. Выжить, по информации областной прокуратуры, удалось только одному мужчине.

Статистика утонувших в Омской области снова пополнилась. Как сообщили в транспортной прокуратуре, очередное происшествие произошло в ночь с 8 на 9 августа в затоне Иртыша, недалеко от села Китайлы Любинского района.

Предварительно, моторная лодка, на которой в этот момент было три пассажира и судоводитель, опрокинулась. В итоге две женщины 1993 и 1981 года рождения, а также 24-летний мужчина не смогли добраться до берега и утонули.

Место происшествия в Любинском районеМесто происшествия в Любинском районе
Место происшествия в Любинском районе
Фото: Прокуратура Омской области

Выжить смог только 38-летний мужчина. Добравшись до берега, он рассказал о произошедшем полицейским из отдела по Омскому району.

«На месте происшествия в целях координации действий правоохранительных органов находится заместитель прокурора Омского района Ольга Гулла. По факту случившегося организована доследственная проверка в целях установления всех обстоятельств произошедшего», — заявили в пресс-службе прокуратуры.
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