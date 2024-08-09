На кузбасской трассе произошло ДТП с погибшим

По информации источника, авария случилась сегодня в 11:40, где водитель автомобиля Toyota Land Cruiser выехал на встречную полосу. В результате он столкнулся с грузовым Dongfeng и Toyota Hilux, пишет sibdepo.ru. Как отметили правоохранители, 69-летний водитель автомобиля Toyota Land Cruiser погиб на месте, а его 14 летний пассажир госпитализирован с травмами.