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Updated Сегодня, 16:29

На кузбасской трассе произошло ДТП с погибшим

9 августа 2024, 16:29
В Ижморском округе Кемеровской области на 373 километре автодороги Р-255 «Сибирь» произошло ДТП, в котором один человек погиб и четверо пострадали. Об этом сообщает пресс-служба МВД Кузбасса.

По информации источника, авария случилась сегодня в 11:40, где водитель автомобиля Toyota Land Cruiser выехал на встречную полосу. В результате он столкнулся с грузовым Dongfeng и Toyota Hilux, пишет sibdepo.ru. Как отметили правоохранители, 69-летний водитель автомобиля Toyota Land Cruiser погиб на месте, а его 14 летний пассажир госпитализирован с травмами.

Водитель грузового авто — 44-летний мужчина, также был отправлен в больницу. Кроме того, медицинская помощь оказана двум несовершеннолетним пассажирам Toyota Hilux в возрасте 10 и 8 лет.

«В целях обеспечения безопасности движения при проведении работ по ликвидации последствий ДТП на данном участке организовано реверсивное движение транспорта по одной полосе, сотрудники госавтоинспекции регулируют движение», — добавили в пресс-службе.

Сейчас проводится проверка, в ходе которой будут установлены все обстоятельства произошедшего.


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