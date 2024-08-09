На кузбасской трассе произошло ДТП с погибшим

Posted Сегодня, 16:29
Published Сегодня, 16:29
Modified Сегодня, 16:29
Updated Сегодня, 16:29
По информации источника, авария случилась сегодня в 11:40, где водитель автомобиля Toyota Land Cruiser выехал на встречную полосу. В результате он столкнулся с грузовым Dongfeng и Toyota Hilux, пишет sibdepo.ru. Как отметили правоохранители, 69-летний водитель автомобиля Toyota Land Cruiser погиб на месте, а его 14 летний пассажир госпитализирован с травмами.
Водитель грузового авто — 44-летний мужчина, также был отправлен в больницу. Кроме того, медицинская помощь оказана двум несовершеннолетним пассажирам Toyota Hilux в возрасте 10 и 8 лет.
«В целях обеспечения безопасности движения при проведении работ по ликвидации последствий ДТП на данном участке организовано реверсивное движение транспорта по одной полосе, сотрудники госавтоинспекции регулируют движение», — добавили в пресс-службе.
Сейчас проводится проверка, в ходе которой будут установлены все обстоятельства произошедшего.