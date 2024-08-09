«Комары как слоны». Омичи поделились итогами тихой охоты в преддверии выходных

Posted Сегодня, 13:23
Published Сегодня, 13:23
Modified Сегодня, 13:25
Updated Сегодня, 13:25
В преддверии выходных жители региона все чаще выходят на тихую охоту и делятся ее результатами в паблике «Грибники Омска и Омской области».
«Урожаем» поделился Алексей Тищенко — грибник со стажем. В Тевризском районе, кроме привычных грибов, он впервые обнаружил вороночник рожковидный (или черная лисичка). Фотографией находки мужчина поделился в сообществе.
Интересно, что это не первая необычная находка Алексея. Две недели назад в местном лесу он заметил редкий опасный гриб — климакодон северный.
Омичка Олеся увезла два полных ведерка подосиновиков из Полтавского района, ей удалось собрать их всего за час.
Жительница Омской области Кристина поделилась «урожаем», который собрала на Пушкинском тракте, за деревней Малахово.
«Грузди все червивые, даже маленькие, 3 штуки только целые. Нашла еще пару подосиновиков и один белый. Комары как слоны, просто роем налетают и не одно средство не помогает даже на пару минут», — рассказала девушка.
Грибнику Юрию сегодня не повезло с тихой охотой. Мужчина уверен, в этом виновато отсутствие росы. Зато собранных грибов хватило на кастрюлю щей.
«Знал что не наберу сегодня. Ну да ладно, думаю, хоть на супчик. В сторону села Камышловского. Росы нет — нет грибов», — заключил омич.