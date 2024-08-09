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Posted Сегодня, 13:23

Published Сегодня, 13:23

Modified Сегодня, 13:25

Updated Сегодня, 13:25

В преддверии выходных омичи поделились итогами тихой охоты

«Комары как слоны». Омичи поделились итогами тихой охоты в преддверии выходных

9 августа 2024, 13:23
Фото: 1MI

В преддверии выходных омичи поделились итогами тихой охоты

Грибники Омской области продолжают делиться друг с другом итогами тихой охоты, в конце рабочей недели чаще всего жителям региона удавалось собирать лисички, грузди и подосиновики.

В преддверии выходных жители региона все чаще выходят на тихую охоту и делятся ее результатами в паблике «Грибники Омска и Омской области».

«Урожаем» поделился Алексей Тищенко — грибник со стажем. В Тевризском районе, кроме привычных грибов, он впервые обнаружил вороночник рожковидный (или черная лисичка). Фотографией находки мужчина поделился в сообществе.

Интересно, что это не первая необычная находка Алексея. Две недели назад в местном лесу он заметил редкий опасный гриб — климакодон северный.

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Фото: Грибники Омска и Омской области

Омичка Олеся увезла два полных ведерка подосиновиков из Полтавского района, ей удалось собрать их всего за час.

Фото: Грибники Омска и Омской области

Жительница Омской области Кристина поделилась «урожаем», который собрала на Пушкинском тракте, за деревней Малахово.

«Грузди все червивые, даже маленькие, 3 штуки только целые. Нашла еще пару подосиновиков и один белый. Комары как слоны, просто роем налетают и не одно средство не помогает даже на пару минут», — рассказала девушка.
Фото: Грибники Омска и Омской области

Грибнику Юрию сегодня не повезло с тихой охотой. Мужчина уверен, в этом виновато отсутствие росы. Зато собранных грибов хватило на кастрюлю щей.

«Знал что не наберу сегодня. Ну да ладно, думаю, хоть на супчик. В сторону села Камышловского. Росы нет — нет грибов», — заключил омич.
Фото: Грибники Омска и Омской области
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#Анастасия Баянова#Омск#Омская область#Новости#Тихая охота#Грибы#Грибник#Грибники Омска и Омской области
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