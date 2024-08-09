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Губернатор Виталий Хоценко проконтролировал ремонт трассы в Нововаршавском районе

Губернатор Виталий Хоценко проконтролировал ремонт трассы в Нововаршавском районе

9 августа 2024, 08:19
Фото: Пресс-служба правительства Омской области
Следующий этап работ запланирован на 2025 год. На этой дороге отремонтировано уже более ста километров дорожного полотна.

Губернатор Омской области Виталий Хоценко рассказал, как проходит ремонт трассы Новоселецк — Таврическое — Нововаршавка в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги».

«Строительная готовность объекта на данный момент составляет 65%. Все дорожные работы в регионе держу на личном контроле», — уточнил губернатор.

Подрядчиком по объекту выступает «Омскавтодор». Компания уже завершила первый этап работ на участке 143-144 км в границах Нововаршавского района, включая фрезерование, устройство ровиков уширения, ликвидацию образования пучин, укрепление основания методом холодного ресайклинга и устройство выравнивающего слоя асфальтобетонного покрытия.

Ремонт следующего участка 144 — 152 км запланирован на следующий год. С 2017 года на этой дороге поэтапно отремонтировали около ста километров дорожного полотна, в дальнейшем ремонт собираются продолжить.

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#Общество#Дороги#Ремонт#Омск#Омская область#Ремонт дорог#Новости#Нацпроект#Виталий Хоценко
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