Губернатор Виталий Хоценко проконтролировал ремонт трассы в Нововаршавском районе

Posted Сегодня, 08:19
Published Сегодня, 08:19
Modified Сегодня, 08:24
Updated Сегодня, 08:24
Губернатор Омской области Виталий Хоценко рассказал, как проходит ремонт трассы Новоселецк — Таврическое — Нововаршавка в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги».
«Строительная готовность объекта на данный момент составляет 65%. Все дорожные работы в регионе держу на личном контроле», — уточнил губернатор.
Подрядчиком по объекту выступает «Омскавтодор». Компания уже завершила первый этап работ на участке 143-144 км в границах Нововаршавского района, включая фрезерование, устройство ровиков уширения, ликвидацию образования пучин, укрепление основания методом холодного ресайклинга и устройство выравнивающего слоя асфальтобетонного покрытия.
Ремонт следующего участка 144 — 152 км запланирован на следующий год. С 2017 года на этой дороге поэтапно отремонтировали около ста километров дорожного полотна, в дальнейшем ремонт собираются продолжить.