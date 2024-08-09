Грозит до 20 лет в колонии. Молодые омичи пойдут под суд за «закладки»

В омской прокуратуре утвердили обвинительное заключение по уголовному делу в отношении двух 21-летних жителей. Оба обвиняются в незаконном сбыте наркотиков через интернет. С марта по апрель 2024 года обвиняемые под руководством неизвестного, на которого тоже завели дело, раскладывали по тайникам закладки с наркотиками.