Грозит до 20 лет в колонии. Молодые омичи пойдут под суд за «закладки»

Posted Сегодня, 04:48
Published Сегодня, 04:48
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Updated Сегодня, 04:50
В омской прокуратуре утвердили обвинительное заключение по уголовному делу в отношении двух 21-летних жителей. Оба обвиняются в незаконном сбыте наркотиков через интернет. С марта по апрель 2024 года обвиняемые под руководством неизвестного, на которого тоже завели дело, раскладывали по тайникам закладки с наркотиками.
Запрещенный товар они получали от сообщников и хранили у себя дома, где расфасовывали по пакетам. А со своими кураторами молодые омичи переписывались через мессенджеры.
У обвиняемых изъяли более 400 граммов наркотиков. Свою вину оба полностью признали. Уголовное дело направили для рассмотрения в Ленинский суд. Обвиняемым грозит до 20 лет в колонии.
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