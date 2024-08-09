gorod55.ru
ГлавноеВсе новости
gorod55.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 04:48

Published Сегодня, 04:48

Modified Сегодня, 04:50

Updated Сегодня, 04:50

Иллюстрация

Грозит до 20 лет в колонии. Молодые омичи пойдут под суд за «закладки»

9 августа 2024, 04:48
Фото: 1MI
Иллюстрация

21-летние омичи-закладчики пойдут под суд из-за 400 граммов наркотиков

Свою вину в преступлении они полностью признали. Дело рассмотрят в Ленинском суде.

В омской прокуратуре утвердили обвинительное заключение по уголовному делу в отношении двух 21-летних жителей. Оба обвиняются в незаконном сбыте наркотиков через интернет. С марта по апрель 2024 года обвиняемые под руководством неизвестного, на которого тоже завели дело, раскладывали по тайникам закладки с наркотиками.

Запрещенный товар они получали от сообщников и хранили у себя дома, где расфасовывали по пакетам. А со своими кураторами молодые омичи переписывались через мессенджеры.

У обвиняемых изъяли более 400 граммов наркотиков. Свою вину оба полностью признали. Уголовное дело направили для рассмотрения в Ленинский суд. Обвиняемым грозит до 20 лет в колонии.

Ранее Город55 писал об иностранце, который орудовал в Омске на территории СНТ «Здоровье». За неделю мужчина, выбравший себе нелегальную подработку, успел сделать 70 «закладок».

До 20 лет тюрьмы. В Омске иностранец сделал 70 «закладок» за неделю
Узнать подробнее
#Происшествия#Преступление#Омск#Наркотики#Суд#Колония#Уголовное дело#Новости#Наркокурьер
Подпишитесь
«Часть 1-го этажа ушла в подвал». В Ленинском округе Омска обрушился трехэтажный дом
Сегодня, 05:35
Болото — не проблема. Омская область получит новый аэропорт в Федоровке
Вчера, 04:02
Самолет «Уральских авиалиний», севший в поле под Новосибирском, пустят на запчасти
Сегодня, 03:55
Головные боли и слабость: на Омск надвигаются мощные магнитные бури
Сегодня, 06:34
Защитник омского ХК «Авангард» Даррен Диц рассказал, сколько платит за квартиру
Сегодня, 04:56
Омские бизнесмены Ольшанские подали иск против мэрии из-за сквера на Красном пути
Сегодня, 05:58