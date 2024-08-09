Головные боли и слабость: на Омск надвигаются мощные магнитные бури

Posted Сегодня, 06:34
Published Сегодня, 06:34
Modified Сегодня, 06:36
Updated Сегодня, 06:36
Как выяснили специалисты Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ, в Омске ожидается продолжительная магнитная буря. «Накроет» регион уже сегодня, 9 августа.
Согласно прогнозу, первые проявления нестандартной геомагнитной активности омичи ощутят уже вечером, а ее пик придется на субботу, 10 августа. При пиковых проявлениях буря может достичь уровня «сильной», что может привести к серьезным последствиям для метеозависимых людей.
«Ожидаются головные боли, слабость, головокружение и скачки артериального давления», — предупреждают ученые.
Однако не все так плохо. В темное время суток у омичей появится возможность наблюдать полярные сияния, если, конечно, небо будет чистым. Это будет уже второе яркое проявление магнитной бури в Омске за неделю.
Напомним, что в ночь на понедельник, 5 августа, омичи уже наблюдали красочное полярное сияние после сильной магнитной бури в День города. Специалисты же, как ранее сообщал Город55, рекомендуют метеозависимым омичам в период магнитной бури ограничить физические нагрузки, больше отдыхать, пить достаточное количество воды и не забывать про лекарства.