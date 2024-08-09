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Два года в розыске. В Омске росгвардейцы задержали 46-летнюю преступницу

9 августа 2024, 10:17
Фото: 1MI
Иллюстрация

В Омске задержали преступницу, два года находившуюся в федеральном розыске

Женщине, причинившей вред своему сожителю, два года удавалось скрываться от правосудия.

Сотрудники омской Росгвардии вечером 8 августа смогли задержать 46-летнюю женщину, которая два года находилась в федеральном розыске. В розыск преступница попала после нанесения ножевых ранений своему сожителю.

Экипаж Росгвардии нашел женщину, отправившись по вызову из-за сработавшей тревожной сигнализации в одном из зданий Центрального округа. После задержания женщину передали полицейским для последующей отправки инициатору розыска.

Ранее Город55 рассказывал о розыске мужчины, который три года назад ушел на рыбалку возле Усть-Заостровки. Пропавший не выходит на связь с октября 2021 года.

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#Юлия Истомина#Происшествия#Преступление#Омск#Омская область#Росгвардия#Ножевое ранение#Розыск#Новости#Федеральный розыск
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