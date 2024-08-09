Два года в розыске. В Омске росгвардейцы задержали 46-летнюю преступницу

Posted Сегодня, 10:17
Published Сегодня, 10:17
Modified Сегодня, 10:19
Updated Сегодня, 10:19
Сотрудники омской Росгвардии вечером 8 августа смогли задержать 46-летнюю женщину, которая два года находилась в федеральном розыске. В розыск преступница попала после нанесения ножевых ранений своему сожителю.
Экипаж Росгвардии нашел женщину, отправившись по вызову из-за сработавшей тревожной сигнализации в одном из зданий Центрального округа. После задержания женщину передали полицейским для последующей отправки инициатору розыска.
Ранее Город55 рассказывал о розыске мужчины, который три года назад ушел на рыбалку возле Усть-Заостровки. Пропавший не выходит на связь с октября 2021 года.