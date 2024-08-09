Для любителей пляжного отдыха. Из России запустят авиарейсы в ряд туристических стран

Самолеты будут отправляться из Москвы, время в пути составит около 12,5 часов. Интересно, что билетов в продаже пока нет, туристы опасаются, что рейсы вновь отложат. Однако в этот раз вероятность такого исхода мала: недавно президент России Владимир Путин лично встречался с главой Индонезии Прабово Субианто в Москве, задача открыть прямое авиасообщение была названа ключевой.