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Для любителей пляжного отдыха. Из России запустят авиарейсы в ряд туристических стран

Для любителей пляжного отдыха. Из России запустят авиарейсы в ряд туристических стран

9 августа 2024, 09:01
Фото: 1MI
Россия продолжает развивать международное авиасообщение, недавно для путешественников стали доступны прямые рейсы на Бали и новый курорт в Турции.

Из России планируют запустить несколько прямых авиарейсов на популярные курорты. Сейчас самолеты летают из РФ более чем в 40 стран мира. Рассказываем, какие «новинки» ожидают путешественников уже совсем скоро.

Бали, Индонезия

«Аэрофлот» запустил прямые рейсы на индонезийский остров Бали, первый вылет запланирован на 17 сентября, пишет «Комсомольская правда». Национальный перевозчик собирается летать на популярный курорт по вторникам, четвергам и субботам на лайнерах Airbus350.

Самолеты будут отправляться из Москвы, время в пути составит около 12,5 часов. Интересно, что билетов в продаже пока нет, туристы опасаются, что рейсы вновь отложат. Однако в этот раз вероятность такого исхода мала: недавно президент России Владимир Путин лично встречался с главой Индонезии Прабово Субианто в Москве, задача открыть прямое авиасообщение была названа ключевой.

Фото: 1MI

Чукурова, Турция

Уже через несколько дней «Аэрофлот» запустит прямые рейсы на юг Турции, они будут приземляться в новом аэропорту — Чукурова. Первый полет запланирован на 11 августа, после самолеты будут летать туда 5 раз в неделю, время в пути составит около 4,5 часов.

В отличие от индонезийского курорта, билеты в Турцию уже можно приобрести. Так, например, билет на середину сентября можно купить за 42 тысячи рублей туда-обратно.

Фото: 1MI

Тунис, Монастир

6 сентября из московского аэропорта «Внуково» должен вылететь первый самолет в Монастир, курортный город на африканском побережье Средиземного моря. Перевозки организовывает тунисская авиакомпания Nouvelair.

Время в пути составит около 4 часов. Однако билетов на рейс еще также нет в продаже, пока в маршрутной сетке из всех российских городов значится лишь Санкт-Петербург, куда Nouvelair летает из Монастира уже давно.

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#Анастасия Баянова#Туризм#Новости#Путешествия#КЦ
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