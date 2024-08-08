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Published Сегодня, 11:21

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Updated Сегодня, 11:23

иллюстрация

Застройщики обсудили новые тренды и условия ИЖС на круглом столе со Сбером

8 августа 2024, 11:21
Фото: gorod55.ru
иллюстрация
Аналитики Сибирского Сбера организовали круглый стол с участием застройщиков, аккредитованных для подряда на возведение частных домов.

Накануне состоялись круглые столы Сибирского Сбера: аналитики банка обсудили с застройщиками актуальные темы рынка жилищного строительства. Особое внимание спикеры уделили изменениям в семейной ипотеке, использованию эскроу-счетов и новым трендам индивидуального жилого строительства.

Масштабное мероприятие состоялось сразу в нескольких регионах России: площадкой для проведения круглого стола стали офисы банка в Омске, Новосибирске, Кемерово и Барнауле — всего в слушаниях приняло участие около ста человек. Старт мероприятию дала управляющая омского отделения Сбера — Наталья Корнева:

«Сбер тщательно следит за трендами и изменениями законодательства, которые формируются в регионе. Именно поэтому мы стараемся быть экспертами для наших партнеров и клиентов, предоставляя им самую актуальную информацию и возможности для развития. Индивидуальное жилищное строительство — это востребованная в Омской области индустрия, поэтому Сбер не мог остаться в стороне и предложил одни из лучших условий на рынке ипотечного кредитования в этом сегменте», — отметила глава омского отделения Сбера.

Кроме спикеров — представителей аналитического отдела Сбера и экспертов сервиса «Домклик», в круглом столе приняла участие и заместитель министра строительства Омской области Юлия Николаенко. Предметом выступления чиновницы стали возможности строительства в пострадавшем от паводка Усть-Ишимском районе Омской области, а также перспективы восстановления поврежденных объектов местного жилого фонда.

Ущерб пока не оценить. В Усть-Ишиме от затопления пострадали дома, дороги и две школы
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#Илья Скобин#Бизнес#Омск#Новосибирск#Паводок#Новости#ИЖС#Усть-Ишимский район#Министр строительства#Барнаул#Сбер#Кемерово#Семейная ипотека#Застройщики
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