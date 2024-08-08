Застройщики обсудили новые тренды и условия ИЖС на круглом столе со Сбером

Масштабное мероприятие состоялось сразу в нескольких регионах России: площадкой для проведения круглого стола стали офисы банка в Омске, Новосибирске, Кемерово и Барнауле — всего в слушаниях приняло участие около ста человек. Старт мероприятию дала управляющая омского отделения Сбера — Наталья Корнева: