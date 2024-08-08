Зальет все: мощнейший в мире дождевой циклон обрушится на Омскую область

Posted Сегодня, 08:55
Published Сегодня, 08:55
Modified Сегодня, 09:02
Updated Сегодня, 09:02
По данным сервиса визуализации погоды «Вентускай», в следующий четверг, 15 августа, погода в нашем регионе ухудшится. Ожидается приход циклона, который охватит значительную часть Сибири — от Урала до Ямало-Ненецкого автономного округа.
Отметим, что этот циклон станет самым большим в мире в этот день. В Сибири ожидается выпадение осадков от 20 до 22 миллиметров.
При этом в четверг воздух прогреется до 21 градуса со знаком плюс, а ночью температура опустится до +13 градусов. До конца недели температура днем будет колебаться в пределах 20-22 градусов тепла, а ночью ожидается от +12 до +14 градусов.
Напомним, ранее жителей Омска предупредили о резком похолодании. Помимо этого, уже завтра в нашем регионе ожидается самый дождливый день недели. Согласно прогнозам, 9 августа может выпасть до 27 миллиметров осадков. В этот день ожидается мощный грозовой фронт. Грозы будут наблюдаться на всей территории региона.