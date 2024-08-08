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Posted Сегодня, 08:55

Published Сегодня, 08:55

Modified Сегодня, 09:02

Updated Сегодня, 09:02

иллюстрация

Зальет все: мощнейший в мире дождевой циклон обрушится на Омскую область

8 августа 2024, 08:55
Фото: gorod55.ru
иллюстрация

В середине августа на Омск обрушится самый мощный в мире дождевой циклон

Омичей ожидает еще одно погодное испытание. Через неделю в Омскую область придет мощный дождевой циклон, который сформировался над скандинавским побережьем.

По данным сервиса визуализации погоды «Вентускай», в следующий четверг, 15 августа, погода в нашем регионе ухудшится. Ожидается приход циклона, который охватит значительную часть Сибири — от Урала до Ямало-Ненецкого автономного округа.

Отметим, что этот циклон станет самым большим в мире в этот день. В Сибири ожидается выпадение осадков от 20 до 22 миллиметров.

осадки с 15 августаосадки с 15 августа
осадки с 15 августаосадки с 15 августа
осадки с 15 августаосадки с 15 августа
осадки с 15 августа
Фото: Сервис визуализации погоды «Вентускай»

При этом в четверг воздух прогреется до 21 градуса со знаком плюс, а ночью температура опустится до +13 градусов. До конца недели температура днем будет колебаться в пределах 20-22 градусов тепла, а ночью ожидается от +12 до +14 градусов.

Напомним, ранее жителей Омска предупредили о резком похолодании. Помимо этого, уже завтра в нашем регионе ожидается самый дождливый день недели. Согласно прогнозам, 9 августа может выпасть до 27 миллиметров осадков. В этот день ожидается мощный грозовой фронт. Грозы будут наблюдаться на всей территории региона.

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