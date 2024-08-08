«Яндекс» организовал доставку товаров роботами-курьерами

На данный момент услуга доступна только в некоторых районах Москвы и нескольких других городах. Роботы доставляют товары из магазинов «Пятёрочки» и «Перекрёстка», а также готовые блюда из кафе «Перекрёсток», пишет Pravda.Ru.



Особенности услуги: максимальный вес заказа — 15 кг, отслеживание перемещения робота в режиме реального времени через приложения «Яндекс Еда» и «Деливери», забрать заказ можно, подойдя к роботу и открыв его крышку в приложении. В будущем планируется расширить зону доставки роботами, так как этот метод считается более эффективным и способствует увеличению продаж.