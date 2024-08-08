В Самарской области почти двое суток будет бушевать магнитная буря

Posted Сегодня, 17:38
Published Сегодня, 17:38
Modified Сегодня, 17:41
Updated Сегодня, 17:41
По данным сервиса Gismeteo, завтра, 9 августа, уровень геомагнитной активности начнет повышаться с 10 утра. И к 19:00 составит 5 баллов. Такой же показатель будет в 22:00. Затем рост продолжится, пишет sovainfo.ru.
В субботу, 10 августа, в течение полусуток — с 1:00 ночи до 13:00 — индекс геомагнитной активности будет держаться на отметке 6 баллов. Затем начнется постепенное снижение до 4-х.
Показатель будет опасным для метеочувствительных людей до 1:00 ночи воскресенья. Однако потом в течение недели уровень геомагнитной активности будет низким.