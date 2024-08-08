Ушел гулять и не вернулся. В Омске оперативно отыскали пропавшего школьника

К счастью, пропавшего омича быстро отыскали, а в полиции выяснили, что противоправных действий в отношении него за время отсутствия не совершалось. Сейчас с мальчиком работают эксперты по делам несовершеннолетних, проводя беседу о возможных последствиях таких самовыгулов.