Ушел гулять и не вернулся. В Омске оперативно отыскали пропавшего школьника

Posted Сегодня, 04:45
Published Сегодня, 04:45
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Updated Сегодня, 04:47
Утром 8 августа омские паблики в соцсетях заполнились тревожными сообщениями о пропаже 9-летнего мальчика. Ребенок ушел гулять 7 августа и не вернулся домой. Были размещены объявления о поиске с приметами пропавшего, волонтеры из «ЛизаАлерт» начали искать школьника.
К счастью, пропавшего омича быстро отыскали, а в полиции выяснили, что противоправных действий в отношении него за время отсутствия не совершалось. Сейчас с мальчиком работают эксперты по делам несовершеннолетних, проводя беседу о возможных последствиях таких самовыгулов.
Напомним, ранее Город55 сообщал о похожей истории, когда юный омич отправился покорять город самостоятельно, не предупредив родителей.