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Posted Сегодня, 04:45

Published Сегодня, 04:45

Modified Сегодня, 04:47

Updated Сегодня, 04:47

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Ушел гулять и не вернулся. В Омске оперативно отыскали пропавшего школьника

8 августа 2024, 04:45
Фото: 1MI
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Школьник из Омска отправился погулять и пропал, но его быстро нашли полицейские

В отношении мальчика, как сообщили в полиции, не совершалось каких-либо противоправных действий.

Утром 8 августа омские паблики в соцсетях заполнились тревожными сообщениями о пропаже 9-летнего мальчика. Ребенок ушел гулять 7 августа и не вернулся домой. Были размещены объявления о поиске с приметами пропавшего, волонтеры из «ЛизаАлерт» начали искать школьника.

К счастью, пропавшего омича быстро отыскали, а в полиции выяснили, что противоправных действий в отношении него за время отсутствия не совершалось. Сейчас с мальчиком работают эксперты по делам несовершеннолетних, проводя беседу о возможных последствиях таких самовыгулов.

Напомним, ранее Город55 сообщал о похожей истории, когда юный омич отправился покорять город самостоятельно, не предупредив родителей.

В поисках приключений юный омич сбежал от родителей на Московку
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#Общество#Полиция#Омск#Розыск#Новости#Поиск пропавших#Пропал ребенок
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