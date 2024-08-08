Тайна раскрыта: стало известно, где в Омске планируют построить межвузовский кампус

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Первый заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Олег Смолин рассказал об итогах встречи с министром науки и высшего образования Валерием Фальковым, а также поделился планами по созданию межвузовского кампуса.
«Весной 2024 года министр посещал Омскую область. По итогам этой поездки был принят протокол, который мы получили в руки. В нем отмечены действия Министерства по поддержке ряда омских вузов и научных организаций. Со стороны региона также должны быть предприняты некоторые меры, например, выделена площадка для будущего студенческого кампуса. Важный шаг сделан, теперь необходимо довести до конкретного результата намеченные цели», — уточнил министр в своем тг-канале.
Позже стало известно, что место для будущего образовательного учреждения уже определено. Теперь решается вопрос с финансированием.
«На самом деле локация под кампус выбрана. Это земли аграрного научного центра. Не определен источник финансирования. Думаем», — рассказал Смолин «Омск-информу».
Проект может реализоваться на территории рядом с опытными полями Сибирского научно-исследовательского института сельского хозяйства имени А. А. Зимина. Возможно, потребуются федеральное финансирование. Точных сроков строительства пока нет.
Напомним, что инициатива создания такого центра мирового уровня была предложена губернатором Омской области Виталием Хоценко в декабре прошлого года.