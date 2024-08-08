Сроки горят. У омской многоэтажки на 3-й Енисейской так и не сделали подпорную стенку

Напомним, в августе прошлого года рядом с домом на 3-й Енисейской, 28/1, обвалился асфальт и грунт. Тогда комиссия по чрезвычайным ситуациям во главе с мэром Омска Сергеем Шелестом срочно выехала на место. Жильцов дома готовились эвакуировать, а застройщик уверял, что дом не рухнет.