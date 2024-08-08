Сроки горят. У омской многоэтажки на 3-й Енисейской так и не сделали подпорную стенку

Posted Сегодня, 04:29
Published Сегодня, 04:29
Modified Сегодня, 04:32
Updated Сегодня, 04:32
Опасная ситуация с многоэтажкой на 3-й Енисейской, которая грозила «сползти в овраг», набирает обороты. Суд обязал застройщика — компанию «Сибирский строитель» — построить подпорную стену, чтобы предотвратить обвал грунта. Срок был установлен три месяца, но работы так и не начались.
Напомним, в августе прошлого года рядом с домом на 3-й Енисейской, 28/1, обвалился асфальт и грунт. Тогда комиссия по чрезвычайным ситуациям во главе с мэром Омска Сергеем Шелестом срочно выехала на место. Жильцов дома готовились эвакуировать, а застройщик уверял, что дом не рухнет.
В октябре 2023 года «Сибирский строитель» даже заключил договор с компанией «ПИК-Мостовик» на разработку трех вариантов подпорной стены. Однако работы по ее строительству так и не начались.
Сейчас ситуация зашла в тупик: дом по-прежнему висит над пропастью, а застройщик продолжает медлить. Суд, помимо строительства подпорной стены, обязал компанию «Сибирский строитель» выплатить 6000 рублей госпошлины.
Добавим, что компания недавно разработала проект строительства многоэтажки, которая должна появится на этом участке. Проектная документация уже прошла экспертизу.