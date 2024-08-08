С зарядками для электрокаров. В Омске подготовят проект реконструкции Малиновского

Posted Сегодня, 09:08
Published Сегодня, 09:08
Modified Сегодня, 09:10
Updated Сегодня, 09:10
В Омске начнется реконструкция важного участка улицы Малиновского — от проспекта Королева до Красноярского тракта. Проект разработки реконструкции доверили компании «Автодорпроект», контракт с которой планируется заключить до конца августа. Заявку подала только эта организация, цена контракта составила 8,86 млн.
Протяженность объекта составит порядка 1,4 километра. Проектировщики должны будут предложить оптимальные решения по выпрямлению и расширению дороги до четырех полос, а также оснащения ее «ливневкой». Это поможет решить проблему затопления во время ливней.
В техническом задании также учтены установка зарядных станций для электромобилей, озеленение и благоустройство с тротуарами, велодорожками и уличными фонарями. Готовый проект планируется получить до конца апреля 2025 года.
Ранее Город55 сообщал, что УДХБ начало поиск подрядчика для обустройства ливневой канализации в Омске. Обновят их на улицах Конева, Солнечная, Рабочая и ряде других.