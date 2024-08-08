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Published Сегодня, 09:08

Modified Сегодня, 09:10

Updated Сегодня, 09:10

В Омске за 8 миллионов рублей спроектируют реконструкцию улицы Малиновского

С зарядками для электрокаров. В Омске подготовят проект реконструкции Малиновского

8 августа 2024, 09:08
Фото: Пресс-служба администрации Омска

В Омске за 8 миллионов рублей спроектируют реконструкцию улицы Малиновского

На проезжей части будут четыре полосы, что должно помочь избежать пробок. Кроме того, там можно будет заряжать электрокары.

В Омске начнется реконструкция важного участка улицы Малиновского — от проспекта Королева до Красноярского тракта. Проект разработки реконструкции доверили компании «Автодорпроект», контракт с которой планируется заключить до конца августа. Заявку подала только эта организация, цена контракта составила 8,86 млн.

Протяженность объекта составит порядка 1,4 километра. Проектировщики должны будут предложить оптимальные решения по выпрямлению и расширению дороги до четырех полос, а также оснащения ее «ливневкой». Это поможет решить проблему затопления во время ливней.

В техническом задании также учтены установка зарядных станций для электромобилей, озеленение и благоустройство с тротуарами, велодорожками и уличными фонарями. Готовый проект планируется получить до конца апреля 2025 года.

Ранее Город55 сообщал, что УДХБ начало поиск подрядчика для обустройства ливневой канализации в Омске. Обновят их на улицах Конева, Солнечная, Рабочая и ряде других.

Больше никаких луж. Омское УДХБ потратит 20 миллионов на обустройство «ливневок»
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#Общество#Дороги#Омск#Благоустройство#Реконструкция#Контракт#Подрядчик#Проект#Новости#Ливневка
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