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Published Сегодня, 09:21

Modified Сегодня, 09:24

Updated Сегодня, 09:24

«Пьют безбожно». Россиянка поделилась впечатлениями от отдыха в поселке Анапы

«Пьют безбожно». Россиянка поделилась впечатлениями от отдыха в поселке Анапы

8 августа 2024, 09:21
Фото: 1MI
Россиянка решила провести отдых в поселке Витязево и осталась разочарована. По ее словам, впечатление от контингента отдыхающих не смогли перекрыть даже красоты природы.

Россиянка решила провести отпуск в поселке Витязево, недалеко от Анапы, и осталась разочарована. По ее словам, поведение некоторых туристов и обилие мусора не смогли скрасить даже красоты местной природы. Отзыв появился на платформе «Тонкости туризма».

Плюсы и минусы

Девушка рассказала, что главным «плюсом» курортного поселка является просторная береговая линия и пологий берег моря, очень удобный для отдыха с маленькими детьми. Однако поведение многих туристов перекрывает все достоинства и сильно портит настроение.

«Отдыхающие пьют безбожно, несмотря на детей, кругом мат, бесконтрольно бесящиеся и орущие дети, народу о-о-о-очень много, с учетом уровня его культуры везде мусор, пакеты, бычки и бутылки», — рассказала туристка.
Пляж АнапыПляж Анапы
Пляж Анапы
Фото: 1MI

Экскурсия на теплоходе

Одно из морских развлечений в поселке — экскурсия на теплоходе «Таврида». Но и здесь, по словам автора отзыва, в дело вмешался алкоголь. Через полтора часа поездки большинство отдыхающих были нетрезвыми.

«По факту это ржавое корыто, закрашено поверх краской. После посадки нам сообщили только, где бар, при этом технике безопасности не было уделено ни слова. Не сказали, где искать жилеты, круги (да и сомневаюсь, что там что-то есть, кроме бара). Собственно, взошедшие на теплоход люди первым делом распаковали бухло — и через полтора часа поездки почти все были пьяными, будучи при этом с детьми», — поделилась девушка.
АнапаАнапа
Анапа
Фото: 1MI

Общее впечатление

Еще один недостаток, который повлиял на общее впечатление от отдыха — морская тина. В некоторых местах ее настолько много, что начинает неприятно пахнуть, кроме того, на ней плодится множество мошек.

Из приятных впечатлений путешественница выделила экскурсию-морскую прогулку в Большой Утриш, на Кипарисовое озеро, на Лысую гору.

«В общем, природа прекрасна, а контингент и нерадивые горе-бизнесмены все портят. Рада, что уезжаю. Жаль, что из-за такой обстановки вернуться сюда не хочется. Надеюсь, более культурное поколение оборудует курорт так, как он того заслуживает», — заключила туристка.
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#Анастасия Баянова#Туризм#Россия#Новости#Путешествия#КЦ
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