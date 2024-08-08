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Продавал базы в даркнете. В США задержали омского «финансиста» Павла Кублицкого

8 августа 2024, 05:58
Фото: Изображение Midjourney
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Омский «финансист» Павел Кублицкий задержан в США за форум в «даркнете»

Вместе с ним задержан его «коллега» Александр Ходырев из Казахстана. Вместе они организовали преступный бизнес и жили роскошную жизнь.

В США задержаны Павел Кублицкий, бывший глава омского филиала МММ-2011, и гражданин Казахстана Александр Ходырев. ФБР обвиняет их в администрировании форума в «даркнете», где они продавали инструкции по краже денег с банковских карт и утекшие базы данных.

Кублицкий и Ходырев приехали в США в декабре 2022 года и подали просьбу о политическом убежище. Несмотря на отсутствие официальной работы, они вели роскошный образ жизни, расплачиваясь крупными суммами наличных.

Похоже, «бизнес» в даркнете приносил им хороший доход. ФБР называет их администраторами форума, где продавали «гайды» по мошенничеству с банковскими картами и утекшие базы данных.

Добавим, что о Павле Кублицком известно, что он был руководителем омского филиала «МММ-2011».

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#Происшествия#США#Интернет#Омск#Задержание#Мошенничество#Россия#Банк#Новости
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