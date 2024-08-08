Продавал базы в даркнете. В США задержали омского «финансиста» Павла Кублицкого

В США задержаны Павел Кублицкий, бывший глава омского филиала МММ-2011, и гражданин Казахстана Александр Ходырев. ФБР обвиняет их в администрировании форума в «даркнете», где они продавали инструкции по краже денег с банковских карт и утекшие базы данных.