Продавал базы в даркнете. В США задержали омского «финансиста» Павла Кублицкого

Posted Сегодня, 05:58
Published Сегодня, 05:58
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Updated Сегодня, 06:00
В США задержаны Павел Кублицкий, бывший глава омского филиала МММ-2011, и гражданин Казахстана Александр Ходырев. ФБР обвиняет их в администрировании форума в «даркнете», где они продавали инструкции по краже денег с банковских карт и утекшие базы данных.
Кублицкий и Ходырев приехали в США в декабре 2022 года и подали просьбу о политическом убежище. Несмотря на отсутствие официальной работы, они вели роскошный образ жизни, расплачиваясь крупными суммами наличных.
Похоже, «бизнес» в даркнете приносил им хороший доход. ФБР называет их администраторами форума, где продавали «гайды» по мошенничеству с банковскими картами и утекшие базы данных.
Добавим, что о Павле Кублицком известно, что он был руководителем омского филиала «МММ-2011».