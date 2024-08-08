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Правоохранители остановили в Кузбассе 11-летнего ребенка за рулем мопеда

8 августа 2024, 14:47
В одном из кузбасских городов стражи порядка остановили мопед, за рулем которого находился 11-летний ребенок.

Инцидент произошел в Березовском. Там стражи порядка остановили мопед. Как оказалось, за его рулем находился 11-летний школьник, который не имеет водительского удостоверения и необходимых для вождения навыков.

Несовершеннолетнего отстранили от управления и провели с ним профилактическую беседу, пишет VSE42.RU.

— Полицейские привлекли к ответственности мать несовершеннолетнего за передачу управления транспортным средством лицу, заведомо не имеющему такого права. Штраф за данное нарушение составляет — 30 000 рублей, — рассказали в региональной Госавтоинспекции.

Кроме того, в отношении женщины также был составлен протокол о неисполнении родительских обязанностей.

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