Погибли двое. На омской трассе случилось смертельное ДТП с фурами и легковушкой

На месте происшествия полицейские предварительно установили, что в районе 942 километра трассы 63-летний водитель «Хендай Крета» выехал на встречную полосу и столкнулся в большегрузом «Форд», им управлял 42-летний мужчина. После удара по касательной «Хендай» отбросило на другую фуру.