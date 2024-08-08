Погибли двое. На омской трассе случилось смертельное ДТП с фурами и легковушкой

Posted Сегодня, 13:00
Published Сегодня, 13:00
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Сегодня днем, около 14 часов, на трассе Челябинск–Новосибирск в районе Калачинска произошло тройное ДТП с погибшими.
На месте происшествия полицейские предварительно установили, что в районе 942 километра трассы 63-летний водитель «Хендай Крета» выехал на встречную полосу и столкнулся в большегрузом «Форд», им управлял 42-летний мужчина. После удара по касательной «Хендай» отбросило на другую фуру.
В результате аварии водитель и пассажир легковушки погибли. Сейчас на месте ДТП работают правоохранители, в том числе Калачинский межрайонный прокурор Дмитрий Ковальский. Прокуратура поставила на контроль установление всех обстоятельств смертельного происшествия.