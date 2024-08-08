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В Омской области фура столкнулась с легковушкой, есть погибшие

Погибли двое. На омской трассе случилось смертельное ДТП с фурами и легковушкой

8 августа 2024, 13:00
Фото: Прокуратура Омской области

В Омской области фура столкнулась с легковушкой, есть погибшие

На трассе Челябинск–Новосибирск в районе Калачинска произошло ДТП с участием двух фур и легковушки, водитель и пассажир последней погибли.

Сегодня днем, около 14 часов, на трассе Челябинск–Новосибирск в районе Калачинска произошло тройное ДТП с погибшими.

На месте происшествия полицейские предварительно установили, что в районе 942 километра трассы 63-летний водитель «Хендай Крета» выехал на встречную полосу и столкнулся в большегрузом «Форд», им управлял 42-летний мужчина. После удара по касательной «Хендай» отбросило на другую фуру.

В результате аварии водитель и пассажир легковушки погибли. Сейчас на месте ДТП работают правоохранители, в том числе Калачинский межрайонный прокурор Дмитрий Ковальский. Прокуратура поставила на контроль установление всех обстоятельств смертельного происшествия.

#Анастасия Баянова#ДТП#Омск#Смертельное ДТП#Омская область#ДТП с пострадавшими#Аварии#Авария#ДТП с погибшим#ДТП с фурой#Новости
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