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Published Сегодня, 05:20

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«Подумали жук». Туристка из Анапы рассказала, как заселилась в номер с клопами

8 августа 2024, 05:20
Туристы не перестают жаловаться на качество отдыха на черноморском побережье. Путешественники жалуются на антисанитарию, риск подхватить ротовирусную инфекцию, стекающую в море канализацию и забитые пляжи.

Алиса, приехавшая отдохнуть в Анапу, столкнулась с еще одной проблемой. В номере санатория, куда она заселилась, девушка обнаружила клопов. Теперь она намерена получить компенсацию от гостиницы. Об этом Алиса рассказала в беседе с 360.ru.

По ее словам, она вместе с подругой приехала в лечебный санаторий, чтобы поправить здоровье. Первый день отдыха прошел хорошо, несмотря на пыль, грязь и пауков в комнате. Главный минус вскрылся на следующий день, когда туристки легли спать.

«Я обнаружила у себя на кровати клопа. Мы сначала не поняли, что это, и решили посмотреть в интернете. Подумали, что это какой-то жук», — заявила девушка.

Позже на другой мебели туристки тоже обнаружили похожих «жуков». Это не понравилось гостям, поэтому они пошли к администратору. Мужчина за стойкой сначала не поверил девушкам и «закатил глаза», а потом позвал менеджера из корпуса, в котором заселилась собеседница.

«[Администратор] проверила, действительно, у нас были клопы в корпусе. Нас переселили по звонку моей мамы. Я думаю, если бы моя мама не позвонила, нас бы там и оставили», — рассказала туристка.

Сейчас путешественницы находятся в другом номере, однако там тоже некомфортно. Из плюсов — нет клопов. В итоге девушки запланировали съехать, а также потребовать компенсацию от санатория за случившееся. Если ее не выплатят, то они планируют обратиться в суд.

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