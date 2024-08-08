«Подумали жук». Туристка из Анапы рассказала, как заселилась в номер с клопами

Сейчас путешественницы находятся в другом номере, однако там тоже некомфортно. Из плюсов — нет клопов. В итоге девушки запланировали съехать, а также потребовать компенсацию от санатория за случившееся. Если ее не выплатят, то они планируют обратиться в суд.