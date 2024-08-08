По старинке. В Омске открыли продажу билетов на самолет в Усть-Ишим

Posted Сегодня, 14:44
Published Сегодня, 14:44
Modified Сегодня, 14:46
Updated Сегодня, 14:46
Омичам рассказали о старте продаж билетов на самолет Омск-Усть-Ишим. Однако онлайн их оформить не получится, в агентстве «Авиатур» сообщили, что пока билеты можно приобрести только в одной из касс аэропорта либо в их офисе.
Первый полет запланирован на 14 августа, стоимость одного пассажирского места составит 2 741 рубль. Рейсы обслуживает красноярская компания «Аэропром», летать омичи будут на «кукрузниках» Ан-2.
Как рассказали в телеграм-канале «Омский форум», билеты на это направление будут невозвратными. Пассажиры смогут перевозить с собой ручную кладь или багаж весом до 10 килограмм, который будет помещаться под сиденье (ширина 40 см, высота 40 см, глубина 36 см).