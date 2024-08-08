Пельмени, борщ и дружелюбие: Омск покорил сердца туристов из Малайзии

Posted Сегодня, 06:13
Published Сегодня, 06:13
Modified Сегодня, 06:15
Updated Сегодня, 06:15
Семь малазийских пенсионеров, отправившихся в кругосветное путешествие на четырех траках, задержались в Омске на несколько дней. Изначально они планировали провести в нашем городе всего одну ночь, но сибирское гостеприимство, вкусная кухня и дружелюбие омичей настолько покорили их, что путешественники решили остаться еще на день.
«В Омске их встретили пельменями ручной лепки и фирменным борщом, что стало приятным сюрпризом», — рассказал автор телеграм-канала «Омск путеводитель».
Малазийцы успели прокатиться на велосипедах по городу, осмотреть основные достопримечательности и пообщаться с омичами.
«Малазийец Десмонд Онг отметил доброту, теплый прием и дружелюбие жителей нашего города», — говорится в телеграм-канале.
В завершении визита малазийцы записали короткое видео, в котором хором по-русски сказали: «Омск — супер!».
Ранее Город55 сообщал о блогере из Москвы, который остался в восхищении от омских гастрономических заведений. Наравне с дорогими ресторанами ему понравилась знаменитая беляшная у Политеха.