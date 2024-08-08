gorod55.ru
ГлавноеВсе новости
gorod55.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 06:13

Published Сегодня, 06:13

Modified Сегодня, 06:15

Updated Сегодня, 06:15

Иллюстрация

Пельмени, борщ и дружелюбие: Омск покорил сердца туристов из Малайзии

8 августа 2024, 06:13
Фото: gorod55.ru
Иллюстрация

В Омск на четырех фургонах приехали туристы из Малайзии

Из далекой страны они приехали на фургонах. В Омске не планировали надолго задерживаться, но путешественникам так понравилось общаться с омичами, что они решили провести здесь несколько дней.

Семь малазийских пенсионеров, отправившихся в кругосветное путешествие на четырех траках, задержались в Омске на несколько дней. Изначально они планировали провести в нашем городе всего одну ночь, но сибирское гостеприимство, вкусная кухня и дружелюбие омичей настолько покорили их, что путешественники решили остаться еще на день.

«В Омске их встретили пельменями ручной лепки и фирменным борщом, что стало приятным сюрпризом», — рассказал автор телеграм-канала «Омск путеводитель».

Малазийцы успели прокатиться на велосипедах по городу, осмотреть основные достопримечательности и пообщаться с омичами.

«Малазийец Десмонд Онг отметил доброту, теплый прием и дружелюбие жителей нашего города», — говорится в телеграм-канале.

В завершении визита малазийцы записали короткое видео, в котором хором по-русски сказали: «Омск — супер!».

Ранее Город55 сообщал о блогере из Москвы, который остался в восхищении от омских гастрономических заведений. Наравне с дорогими ресторанами ему понравилась знаменитая беляшная у Политеха.

Московский фудблогер восхитился знаменитыми омскими беляшами у Политеха
Узнать подробнее
#Общество#Путешественник#Омск#Омская область#Россия#Новости#Путешествие#Турист#Путешествия#Малайзия
Подпишитесь
Болото — не проблема. Омская область получит новый аэропорт в Федоровке
Сегодня, 04:02
Стабильность и никаких сюрпризов. Омичам рассказали, какой погоды ожидать осенью
Вчера, 06:43
Продавал базы в даркнете. В США задержали омского «финансиста» Павла Кублицкого
Сегодня, 05:58
Сроки горят. У омской многоэтажки на 3-й Енисейской так и не сделали подпорную стенку
Сегодня, 04:29
В страшной аварии на трассе «Тюмень — Омск» с большегрузом погибли два человека
Сегодня, 06:29
Опасно дышать. В Омске объявили режим «черного» неба
Сегодня, 02:48