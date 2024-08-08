Пельмени, борщ и дружелюбие: Омск покорил сердца туристов из Малайзии

Семь малазийских пенсионеров, отправившихся в кругосветное путешествие на четырех траках, задержались в Омске на несколько дней. Изначально они планировали провести в нашем городе всего одну ночь, но сибирское гостеприимство, вкусная кухня и дружелюбие омичей настолько покорили их, что путешественники решили остаться еще на день.