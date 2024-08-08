Отдохнуть от отдыха. Туристы рассказали, от чего устают во время путешествия

Posted Сегодня, 08:41
Published Сегодня, 08:41
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Онлайн-сервис OneTwoTrip провел опрос среди российских туристов и выяснил, хватает ли им отпуска и что больше всего мешает в путешествиях, результатами поделились «РИА Новости».
Специалисты компании опросили 1 225 пользователей и пришли к выводу, что по-настоящему перезагрузиться во время путешествия успевают далеко не все — лишь 56% отметили, что времени на отдых им вполне хватает. 80% опрошенных признались, что после отпуска им сразу требуется еще один. Кроме того, 37% россиян берут дополнительные выходные, чтобы прийти в себя после поездки.
35% путешественников устают в отпуске от других туристов, еще 38% утомляет компания семьи или друзей, с которыми они отдыхают. Еще 18% скучают во время экскурсий по достопримечательностям. Есть и те, кто устает во время планирования каникул — таких опрошенных насчитывается 29%.
Примерно треть (34%) респондентов признались, что во время путешествий скучают по дому. При этом вернуться на работу не хочет почти никто, готовность выразили лишь 5% респондентов. Однако половине опрошенных хоть раз в жизни приходилось прямо в день прилета отправляться в офис.
Напомним, что ранее эксперты дали 10 советов путешественникам, которые помогут сэкономить во время отдыха. Например, если вы хотите оплатить поездку кредитной картой, стоит ответственно подойти к ее выбору. Можно не тратить лишние деньги и во время перелетов: чтобы не отдавать дополнительную плату за багаж в самолете, стоит взять с собой меньше вещей и поместить их в ручную кладь.