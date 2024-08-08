Отдохнуть от отдыха. Туристы рассказали, от чего устают во время путешествия

Специалисты компании опросили 1 225 пользователей и пришли к выводу, что по-настоящему перезагрузиться во время путешествия успевают далеко не все — лишь 56% отметили, что времени на отдых им вполне хватает. 80% опрошенных признались, что после отпуска им сразу требуется еще один. Кроме того, 37% россиян берут дополнительные выходные, чтобы прийти в себя после поездки.