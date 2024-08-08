Организаторы опубликовали архитектуру деловой программы ВЭФ-2024

Как подчеркнул Антон Кобяков, советник президента РФ, ответственный секретарь оргкомитета по подготовке и проведению ВЭФ, форум играет важную роль в формировании и развитии партнерских отношений с государствами АТР. Представители органов власти Российской Федерации и других стран, эксперты и предприниматели соберутся, чтобы обсудить развитие инструментов мировой торговли и межгосударственной системы расчетов. В рамках деловых мероприятий также будут затронуты вопросы достижения суверенитета в области технологий и возможности полноформатного сотрудничества, в том числе в рамках интеграционных объединений. При этом развитию Дальнего Востока будет уделено основное внимание. Деловая повестка ВЭФ в этом году включат в себя такие направления, как экономический потенциал развития территорий, мастер-планы городов Дальнего Востока. Помимо этого, эксперты будут обсуждать преференциальные режимы.