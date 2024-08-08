Организаторы опубликовали архитектуру деловой программы ВЭФ-2024

Posted Сегодня, 09:24
Published Сегодня, 09:24
Modified Сегодня, 09:24
Updated Сегодня, 09:24
«Дальний Восток — 2030. Объединим усилия, создавая возможности» — главная тема форума в этом году. Напомним, организатором события является Фонд Росконгресс. Освещать мероприятие в медиапространстве будет медиахолдинг 1MI.
Президент России назвал развитие Дальнего Востока приоритетным направлением для России в XXI веке. Об этом напомнил Юрий Трутнев, зампредседателя Правительства РФ — полномочный представитель президента РФ в ДФО. В этом направлении ведутся разработка и внедрение мер поддержки Дальнего Востока, которые впоследствии распространяются на другие территории государства. На площадке ВЭФ уже в течение девяти лет представляют результаты развития Дальневосточного федерального округа. За это время форум стал крупнейшей площадкой международного уровня, на которой проводятся встречи с представителями ведущих компаний России и других стран. Помимо этого, ВЭФ — это инструмент качественного изменения условий жизни в регионах ДФО и Арктики, сказал Трутнев, пишет vostokmedia.com.
Деловая программа ВЭФ-2024 включает в себя семь блоков, каждый из которых посвящен определенной теме: «Технологии независимости», «Транспорт и логистика: новые маршруты», «Новые контуры международного сотрудничества», «Финансовая система ценностей», «Россия дальневосточная», «Мастер-планы: от архитектуры к экономике» и «Люди, образование и патриотизм».
Как подчеркнул Антон Кобяков, советник президента РФ, ответственный секретарь оргкомитета по подготовке и проведению ВЭФ, форум играет важную роль в формировании и развитии партнерских отношений с государствами АТР. Представители органов власти Российской Федерации и других стран, эксперты и предприниматели соберутся, чтобы обсудить развитие инструментов мировой торговли и межгосударственной системы расчетов. В рамках деловых мероприятий также будут затронуты вопросы достижения суверенитета в области технологий и возможности полноформатного сотрудничества, в том числе в рамках интеграционных объединений. При этом развитию Дальнего Востока будет уделено основное внимание. Деловая повестка ВЭФ в этом году включат в себя такие направления, как экономический потенциал развития территорий, мастер-планы городов Дальнего Востока. Помимо этого, эксперты будут обсуждать преференциальные режимы.
Антон Кобяков уверен, что форум даст возможность наметить новые векторы развития в условиях перемен, происходящих в современном мире. Помимо этого, ВЭФ позволит выработать механизмы, обеспечивающие лидерство нашей страны в сотрудничестве с партнерами в АТР.
Отметим, что на площадке ВЭФ-2024 запланированы бизнес-диалоги, в которых будут участвовать представители российского предпринимательского сообщества и партнеры из Индии, Китая и государств АСЕАН.